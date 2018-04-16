Большинство российских саночников не хочет работать с главным тренером Альбертом Демченко

Его обвиняют в рукоприкладстве, авторитарных методах и использовании служебного положения в личных целях.

На олимпийских играх в Пхенчхане сборная России осталась без медалей, хотя из лидеров потеряла только не приглашенную МОК Татьяну Иванову. В этом смысле положение саночников было более выигрышным, нежели у остальных, но атмосфера внутри команды, как выяснилось впоследствии, была ниже всякой критики. Экспертный совет Минспорта поставил команде неудовлетворительную оценку. Сегодня многократный призер и участник семи Олимпиад Демченко отрицал обвинения в свой адрес, но свидетелей , давших показания против него стало больше. Чемпион Европы в паре Владислав Южаков подтвердил слова лидера команды Семена Павличенко, который обвинил Демченко в том, что он заставлял его выступать на санях собственного производства и производил манипуляции со льдом, чтобы навредить неугодным спортсменам. В частности он заявил, что в 2013 году еще в бытность спортсменом, Демченко избил тогдашнего главного тренера Владимира Васина, а его товарищ по команде Степан Федоров сказал, что с Демченко не хочет работать 90 процентов спортсменов.

Президент Федерации санного спорта Наталья Гарта пока не определилась с кандидатурой на пост главного тренера сборной России, а сам Демченко готов продолжить работу на своему посту.