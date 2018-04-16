Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа – до 22.00
Соответствующий законопроект внесен в городскую думу. Как говорится в пояснительной записке, это сделает голосование более удобным для тех, кто в выходные дни уезжает загород.
Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних ста и наделяет Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей на выборы в органы госвласти и местного самоуправления.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Мосгорудмы 18 апреля. Очередные выборы мэра состоятся 9 сентября. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении в них участвовать.
Комментарии3
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alecks 16 апреля 2018 | 18:33
что до Собянина, то, не ему предлагать, а его сажать - следует.
vezdehod 16 апреля 2018 | 18:35
Оленевод надеется, что уставшие садоводы и огородники. поле стояния раком на своих дачных участках. прибегут в 22.00 на Избирательный участок...Ну-Ну.
post_v 16 апреля 2018 | 18:36
да проще в каждой электричке организовать избирательный участок
Ой, я не хотел оленеводам ничего подсказывать.....