Петербургского бизнесмена пытали и убили в СИЗО, установила экспертиза

Мужчина был фигурантом дела о многомиллионном хищении при строительстве подводной лодки. Федеральная служба исполнения наказаний настаивала на версии самоубийства.

Судмедэксперты установили, что предпринимателя Валерия Пшеничного задушили. При этом на его теле нашли колотые и резаные раны, во рту следы от электротравмы. Ему сломали позвоночник и изнасиловали. Всё это происходило в следственном изоляторе номер четыре в Петербурге. В день, когда это произошло, из камеры, в которой и нашли тело мужчины, под разными предлогами увели трёх других арестантов. ФСИН изначально настаивала на том, что мужчина пытался вскрыть себе вены, потом убить себя разрядом тока, а после повесился. Жена погибшего сообщила «Новой газете», что он незадолго до смерти передавал ей записки, в которых просил её никому ничего не платить.

Пшеничный оказался в камере после конфликта в своей компании «НовИТ Про». Она разрабатывала трехмерную компьютерную модель для строящейся подводной лодки «Варшавянка». В ходе работы над проектом предприниматель заподозрил своего партнёра в многомиллионных хищениях. Но тот после трёх месяцев в СИЗО дал показания на самого Пшеничного. После этого его выпустили, а бизнесмен оказался за решёткой.

Сразу после смерти бизнесмена возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». В хищении 400-сот миллионов при строительстве подлодки так до сих пор никого не обвинили