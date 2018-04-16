Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции в Ереване, чтобы попасть к зданию парламента Армении. К этим действиям их призвал лидер партии «Гражданский договор» депутат парламента Никол Пашинян, сообщил нам директор общественного радио Армении Марк Григорян.

В парламенте проходит голосование по выборам нового премьер министра. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание