Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции в Ереване
Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции в Ереване, чтобы попасть к зданию парламента Армении. К этим действиям их призвал лидер партии «Гражданский договор» депутат парламента Никол Пашинян, сообщил нам директор общественного радио Армении Марк Григорян.
В парламенте проходит голосование по выборам нового премьер министра. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание
Комментарии3
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perestarok 16 апреля 2018 | 18:32
"Тысячи оппозиционеров попытались прорваться через кордон полиции в Ереване"
США начали мутить Армению за связь с Россией?
vis_a_vis 16 апреля 2018 | 18:46
perestarok: Когда люди восстают против диктаторского режима, кто этому способствует? США, конечно! Не Россия же...
pusto1 16 апреля 2018 | 18:40
молодцы