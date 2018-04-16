Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за картинки из социальной сети ВКонтакте
Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды. Походун утверждала, что хранила картинки в закрытом альбоме. Представители ФСБ настаивали на том, что альбом был в открытом доступе.
В деле допущено множество нарушений, — сказал Эху адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин
Представители защиты связывают уголовное дело с гражданской активностью Оксаны Походун – она была одним из организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске.
Комментарии1
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poluputing 16 апреля 2018 | 18:39
Коррупцию надо лелеять , как принято на родине. Да и вовсе имечко и фамилия подкачали, небось хохлушка, а им надыть доверья нет.