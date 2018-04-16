Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за  картинки из социальной сети ВКонтакте

Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды. Походун утверждала, что хранила картинки в закрытом альбоме. Представители ФСБ настаивали на том, что альбом был в открытом доступе.

В деле допущено множество нарушений, — сказал Эху адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин

Представители защиты связывают уголовное дело с гражданской активностью Оксаны Походун – она была одним из организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске.