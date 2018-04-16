Роскомнадзор начал блокировать Телеграм

Процесс ограничения доступа может занять несколько часов, — уточнил глава ведомства Александр Жаров. Он пообещал принять меры по отношению к различным инструментам обхода блокировки в случае соответствующих запросов со стороны силовых структур. Как сказал Жаров, все VPN заблокировать невозможно. Конкретные – вполне реально.

Делать выводы о результатах блокировок пока рано, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным. По его мнению, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, а качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится. Дуров пообещал, что Телеграм продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян.

Блокировку Телеграм легко обойти несколькими способами, — рассказал Эху интернет-эксперт Антон Меркуров

По мнению Меркурова, через пару дней пользователи смогут спокойно пользоваться Телеграмом и забудут про блокировку.

В пятницу Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать доступ к Телеграму. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сегодня Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов. Пользователи уже столкнулись со сбоями в работе Телеграм.

Между тем, сегодня в Ульяновске произошел пожар в офисе Роскомнадзора. Как сообщают местные СМИ, наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог. По сводкам МЧС пожар прошел как «загорание в офисном здании». Дополнительной информации нет.