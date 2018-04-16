86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях
Это следует из опроса Левада-центра. 75% респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями – в них отказались бы участвовать 88% опрошенных.
Комментарии19
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tag188 16 апреля 2018 | 18:19
Смотря на тот же Волоколамск, возникает определенное недоверие к подобным опросам...
sva1 16 апреля 2018 | 18:31
tag188: Да не статистика я думаю верна, частности есть частности. Но вот когда планка упадёт - там уже "блевады" нужны не будут.
vezdehod 16 апреля 2018 | 18:38
sva1:
86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях
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Тогда пусть не СКУЛЯТ, что власть имеет их во все щели.
ha12raz 16 апреля 2018 | 18:20
Можно ли называть их еще людьми ?
ur_sus 16 апреля 2018 | 18:29
ha12raz:
//Можно ли называть их еще людьми ?//
Можно. Это люди "с пониженной социальной протестностью"...
sva1 16 апреля 2018 | 18:33
ha12raz: Бедный тролль, не вам судить о людях :)
vis_a_vis 16 апреля 2018 | 18:33
\\ 86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях //
"— Мы люди привышные! — говорили они, — мы претерпеть мо́гим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим! "
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Написано около 150 лет назад. Многое изменилось?
mickey 16 апреля 2018 | 18:23
Совпадение? Не думаю...
kypykyky 16 апреля 2018 | 18:39
mickey: эта за краснозубая путиновласть допрыгается. когда на подобные вопросы будут челюсти в мозг забивать. с огнём играете. историю не знаете.
ну и получите.
post_v 16 апреля 2018 | 18:25
86% россиян не понимают – требовать от управляющей компании, чтобы она починила дырявую крышу, канализацию или отопление – это теперь тоже акция протеста
требовать соблюдения законодательство по работе мусорных свалок – тоже акция протеста
а требовать соблюдения Конституции – это теперь, похоже, вообще преступление
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 18:26
Так что все надежды либеральных "вождей" являются полной профанацией и разводом дурачков на деньги..
anemon 16 апреля 2018 | 18:34
abuvgrobu: Профанация - это отчеты Левады и прочих прикупленных путинских пропагандистов, и твои посты по пригожинским методичкам.
compare 16 апреля 2018 | 18:27
то есть,эти "86",сторонники более радикальных действий?:)
kypykyky 16 апреля 2018 | 18:45
compare: вот они и оторвутся по полной. злой и трезвый ватник - беда боярина
dirizhabli 16 апреля 2018 | 18:31
Даю наводку на согласительную акцию: Хотите ли Вы, чтобы с Вами обращались, как с быдлом? Едрен корень! Все те же 88% согласных....
anemon 16 апреля 2018 | 18:32
Левады совсем легли под Пу. Для кого они все это пишут? Брехня такая же, как про перехваченные ракеты в Сирии и "инсценировка" химатаки. Заврался наш плешивенький со своими присными, думает, что все досих пор ему верят.
polikarpich 16 апреля 2018 | 18:39
anemon: Это психологическая информационная война.
Вот как будет реагировать Вася Пупкин, если перед ним встанет вопрос "протестовать или нет", после прочтения подобных "исследований и опросов"?
bakero 16 апреля 2018 | 18:40
Опросы такая же пропаганда как и новости Первого к@нала - нужны для формирования мнения жителей Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова...
srk2658lu 16 апреля 2018 | 18:44
Рабы не протестуют, давно отучены...