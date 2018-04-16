Z Архив новостей новости
5 1 6 112
18:14, 16 апреля 2018

В суд Волоколамска поступило ещё 8 исков с требованием закрыть мусорную свалку

Местные жители жалуются на неприятный запах, который идёт с полигона Ядрово. В суды обратились десятки людей. Первый коллективный иск – его подали 8 человек – планируют рассмотреть в среду.

Ответчик в исковых заявлениях везде один и тот же. Это компания «Ядрово», которая эксплуатирует одноимённую мусорную свалку. Требования жителей Волоколамска неизменны: закрытие полигона твёрдых бытовых отходов, устранение нарушений прав истцов на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Проще говоря: люди хотят дышать нормальным воздухом, но не могут этого делать из-за отравляющей жизнь свалки. И хотя местные и подмосковные чиновники последние недели постоянно говорят о рекультивации Ядрово и строительстве новой части полигона, запах никуда не улетучился, говорят люди. Отсюда новые митинги и иски в суд. Туда обратились больше 40ка человек. Все 8 новых исков городской суд Волоколамска принял к производству. В пресс-службе Мособлсуда уточнили: иск, который рассмотрят в четверг, жители подали 19го марта, за два до массового отравления детей, предположительно свалочным газом. Несмотря на то, что медики эту причину опровергают, родители пострадавших продолжают стоять на своём. Всему виной – запах с мусорной свалки. Ещё один коллективный иск от жителей Волоколамска к оператору Ядрово городской суд рассмотрит 7го мая. Люди требуют возмещения морального вреда на 800 тысяч рублей. Некоторые действуют в интересах своих детей. В качестве третьей стороны в исках заявлена администрация Волоколамского района. Требования закрыть полигон звучат всё чаще. Несколько сотен активистов вчера перекрыли подъезд к свалке. Полиция задержала около десяти человек. Из полиции всех отпустили сегодня днём. Протокол не составляли, рассказал Интерфаксу представитель инициативной группы протестующих. Тем временем Московский областной суд признал незаконным арест на 15 суток лидера активистов Артёма Любимова, задержанного в конце марта, и прекратил производство по делу. Об этом Эху рассказал адвокат Денис Кунаев.

Жители Волоколамского района не раз перекрывали дороги, требуя закрытия мусорной свалки. Массовые акции протеста привели к отставке главы районной администрации Евгения Гаврилова.
Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум о судьбе полигона Ядрово.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

virgenu 16 апреля 2018 | 18:40

Суть ведь в том, что делать с мусором! Строить мусоро перерабатывающие заводы дорого и денег едва хватает на войну в Сирии и Украине. Вот в США свалок вообще нет во всей стране, так ведь там есть выборы всех ветвей власти и ими командует избиратель.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 310 6 21816 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 309 6 30511 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 123 6 12932 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 89 6 9628 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Новости

Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях Президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани…

5 79 6 19639
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19245 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7400 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 658 6 77944 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Times: Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что Лондон рассматривает различные меры в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников…

5 57 6 26211
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 106 6 14178 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 180 6 24487 12.04
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 357 6 51161 10.04
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 34800 13.04
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 91 6 13741 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов Яшин все-таки идет в мэры. Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову. Получилось…

5 241 6 38669 11.04
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин с нами Россию продолжают демонизировать и здесь все способы хороши. Нас и дальше будут давить санкциями и необходимо борзому парню хорошенько объяснить, что мы можем дать по зубам…

5 301 6 48925 09:59
Kегипет, общество, сирия, рф, сша, конфликты, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Фигуранта дела о крупных хищениях у Минобороны пытали, насиловали и убили в СИЗО Петербурга Об этом пишет петербургская «Новая газета», подчеркивая, что во ФСИН пытались представить дело как самоубийство

5 60 6 36151
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 116 6 192722 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 67 6 47614 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 771 6 261943 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 261 6 213143 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6896753
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3409873

Сегодня в эфире