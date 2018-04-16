В суд Волоколамска поступило ещё 8 исков с требованием закрыть мусорную свалку

Местные жители жалуются на неприятный запах, который идёт с полигона Ядрово. В суды обратились десятки людей. Первый коллективный иск – его подали 8 человек – планируют рассмотреть в среду.

Ответчик в исковых заявлениях везде один и тот же. Это компания «Ядрово», которая эксплуатирует одноимённую мусорную свалку. Требования жителей Волоколамска неизменны: закрытие полигона твёрдых бытовых отходов, устранение нарушений прав истцов на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Проще говоря: люди хотят дышать нормальным воздухом, но не могут этого делать из-за отравляющей жизнь свалки. И хотя местные и подмосковные чиновники последние недели постоянно говорят о рекультивации Ядрово и строительстве новой части полигона, запах никуда не улетучился, говорят люди. Отсюда новые митинги и иски в суд. Туда обратились больше 40ка человек. Все 8 новых исков городской суд Волоколамска принял к производству. В пресс-службе Мособлсуда уточнили: иск, который рассмотрят в четверг, жители подали 19го марта, за два до массового отравления детей, предположительно свалочным газом. Несмотря на то, что медики эту причину опровергают, родители пострадавших продолжают стоять на своём. Всему виной – запах с мусорной свалки. Ещё один коллективный иск от жителей Волоколамска к оператору Ядрово городской суд рассмотрит 7го мая. Люди требуют возмещения морального вреда на 800 тысяч рублей. Некоторые действуют в интересах своих детей. В качестве третьей стороны в исках заявлена администрация Волоколамского района. Требования закрыть полигон звучат всё чаще. Несколько сотен активистов вчера перекрыли подъезд к свалке. Полиция задержала около десяти человек. Из полиции всех отпустили сегодня днём. Протокол не составляли, рассказал Интерфаксу представитель инициативной группы протестующих. Тем временем Московский областной суд признал незаконным арест на 15 суток лидера активистов Артёма Любимова, задержанного в конце марта, и прекратил производство по делу. Об этом Эху рассказал адвокат Денис Кунаев.

Жители Волоколамского района не раз перекрывали дороги, требуя закрытия мусорной свалки. Массовые акции протеста привели к отставке главы районной администрации Евгения Гаврилова.

Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум о судьбе полигона Ядрово.