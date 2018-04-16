Судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной
Она была осуждена к двум годам колонии по делу о врачебной ошибке. Дело вернули в прокуратуру.
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Она была осуждена к двум годам колонии по делу о врачебной ошибке. Дело вернули в прокуратуру.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии4
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abuvgrobu 16 апреля 2018 | 18:19
Она же не министра или депутата убила,а всего лишь какого то плотника,подумаешь, еще нарожают.
navsegda 16 апреля 2018 | 18:26
abuvgrobu: вот ты и есть жертва врачебной ошибки , маме аборт надо было делать
sokal123 16 апреля 2018 | 18:32
Милосердие вождя плохо пахнет.
tks 16 апреля 2018 | 18:43
А почему дело вообще не прекратить за отсутствием состава и события преступления?