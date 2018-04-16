Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова
Он подозревается в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на два с половиной миллиарда рублей. Таким образом, бизнесмен останется под арестом до 30 мая. По мнению адвоката Александра Гофштейна, суд первой инстанции формально подошел к рассмотрению вопроса об аресте Магомедова, это решение носит избыточный по своей жестокости характер. Сам Магомедов заявил в суде, что не собирается скрываться от следствия и будет доказывать свою абсолютную невиновность.
Комментарии1
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poluputing 16 апреля 2018 | 18:24
Чё, Магомедов ещё не всё отдал? Пора его определённым манером шампанским попотчевать , как на Рассее заведено