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18:04, 16 апреля 2018

В Екатеринбурге следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста РИА-Новый день, Максима Бородина

Впрочем, в  СК пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела. С подробностями из Екатеринбурга – наш корреспондент Максим Путинцев
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти начать расследование  — смерть журналиста вызывает серьезную обеспокоенность, — считает Дезир.
Незадолго до смерти Максим Бородин просил о помощи, — рассказал Эху один из знакомых журналиста, Вячеслав Башков
По словам Башкова, Максим Бородин известный в  Екатеринбурге журналист криминальной хроники и  произошедшее очевидно связано с его профессиональной деятельностью.
Максим Бородин был одним из первых, кто писал о  потерях ЧВК Вагнера в  Сирии, — рассказала Эху лавный редактор издания Новый день Полина Румянцева
Полина Румянцева подтвердила, что глава Свердловского Союза журналистов отказался предоставить площадку для прощания с Бородиным.
Союз журналистов России будет следить за расследованием этой трагедии, — сказал Эху секретарь Союза Владимир Соловьев Во многих громких случаях убийства или гибели журналистов следствие, как правило не находило заказчиков. А иногда даже и исполнителей. Убийство Анны Политковской несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, остается самым громким, и о нем помнят в том числе и за рубежом. Практически ежегодно осенью, в день гибели журналиста, американский Госдепартамент и другие страны, а также правозащитные организации, напоминают российскому руководству о необходимости наказать заказчиков преступления. Иначе безнаказанность в этом вопросе создает атмосферу страха и самоцензуры, предупреждают в Вашингтоне. В то же время в «Новой газете», где работала Политковская, еще в прошлом году признавали – заказчика в обозримом будущем вряд ли найдут. А значит, убийство не будет раскрыто, и в первую очередь, по политическим мотивам, уверены коллеги убитой. А из этого следует, подчеркивали в «Новой», что заказчик до сих пор занимает в российской властной иерархии не последнее место. Другая версия гласит, что преступление могло быть подготовлено в интересах Бориса Березовского. С Березовским связывали и другое громкое убийство журналиста – первого главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он был застрелен в Москве летом 2004 года. По одной из версий, миллиардеру, а к тому времени еще и политическому эмигранту, не понравились оценки, которые дал ему Хлебников в одной из своих книг. Позже следствие сообщало, что главной стала версия чеченская; якобы это была месть боевика Хож-Ахмеда Нухаева, интервью которого стало основой для книги журналиста «Разговор с варваром». Лишь в прошлом году стало известно, что предполагаемого исполнителя задержали на Украине. Москва уже потребовала выдать его. В 2003 году скоропостижно скончался журналист «Новой газеты» Юрий Щекочихин. Как отмечали его коллеги, он буквально за две недели превратился в глубокого старика: выпадали волосы, с тела сошла кожа, один за другим отказывали внутренние органы. Экспертиза установила, что причиной стала интоксикация. По одной из версий – отравление таллием. Расследование несколько раз возобновляли, пока в итоге 9 лет назад дело не закрыли с формулировкой «за отсутствием состава преступления». В 2007 году при невыясненных обстоятельствах погиб военный обозреватель «Коммерсанта» Иван Сафронов. Он выпал из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Врачи на месте констатировали смерть. Коллеги и родные версию самоубийства отвергали. Незадолго до этого Сафронов готовил статью о поставках российского оружия на Ближний Восток и опасался, что могут возникнуть проблемы с властями, поскольку в случае огласки некоторых фактов может разразиться международный скандал. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, но через полгода расследование прекратили за отсутствием состава преступления. Год назад в Петербурге от побоев скончался соучредитель газеты «Новый Петербургъ», который специализировался на криминальной хронике, Николай Андрущенко. Сообщалось, что на него напали неизвестные. Коллеги связали это с его профессиональной деятельностью. По их мнению, полиция не найдет даже исполнителей.

Комментарии

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maxcarev 16 апреля 2018 | 18:09

Строго по Бастрыкину: сами убили, сами расследуют.

glotov 16 апреля 2018 | 18:11

maxcarev: Это по Мэй.

poluputing 16 апреля 2018 | 18:21

glotov: дык на Рассее 6-летний ребёнок, по версии следствия, пол бутылки водки выпил и под колёса важной мадамки полез, Пшеничный сам себе позвоночник сломал и изнасиловал. Так что тут бог велел на самоубийство списать. Всё в российском стиле

tom_tom 16 апреля 2018 | 18:27

– Детям до 18 ходить на акции протеста нельзя.
– А после 18?
– После 18 можно пойти в армию и умереть за Родину.

sokal123 16 апреля 2018 | 18:30

Убили собаки ,удивляться уже нечего, это просто обычный путинизм .

virgenu 16 апреля 2018 | 18:31

В мафиозном путинском режиме действуют законы мафии-омерта. За нарушение молчания-смерть. Это не частные случаи, а система, которая может быть разрушена только с уходом нынешней верхушки власти.

poluputing 16 апреля 2018 | 18:36

virgenu: если бы, но, боюсь, россиянский народ вновь будет уповать на вождя

polikarpich 16 апреля 2018 | 18:46

poluputing: Неужели эта ядовитая зараза в мозгах, этот "вождизм", неистребим?

pusto1 16 апреля 2018 | 18:46

ведет расследование, следует читать как, заметать следы

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