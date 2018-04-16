46 человек обратились за медицинской помощью после столкновений между митингующими и полицейскими в Ереване

Такие данные приводит Минздрав Армении. Из-за массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.

В центре города сегодня произошли столкновения полиции с местными жителями, выступающими против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конституционного суда страны, также протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре города, попытались блокировать работу одной из станций метро и ворвались в здание Общественного радио Армении.