46 человек обратились за медицинской помощью после столкновений между митингующими и полицейскими в Ереване
Такие данные приводит Минздрав Армении. Из-за массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.
В центре города сегодня произошли столкновения полиции с местными жителями, выступающими против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конституционного суда страны, также протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре города, попытались блокировать работу одной из станций метро и ворвались в здание Общественного радио Армении.
Комментарии3
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cattt 16 апреля 2018 | 17:53
Вот, это я понимаю, беспорядки, у нас, что только эмаль, да и та просроченная.
sasass 16 апреля 2018 | 18:25
Суд надо забросать всенародным дерьмом и превратить в мусорную свалку...
sim202_ 16 апреля 2018 | 18:28
Армяне ватников не носят...