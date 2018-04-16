Международная Федерация футбола решила открыть дело по факту расистских оскорблений во время матча России и Франции

Международная Федерация футбола все-таки решила открыть дело по факту расистских оскорблений во время матча между сборными России и Франции.

Матч прошел 28 марта. Три недели в ФИФА, по их же собственным словам, изучали факты, а точнее слушали видеозапись игры, на которой слышно уханье болельщиков, когда мячом владеет один из лидеров сборной Франции Поль Погба. Участники матча, в том числе и сам Погба тогда ничего не заметили. В судейских протоколах никаких отметок о нарушениях порядка тоже нет. Внимание на эти моменты обратили журналисты. Потом к ним присоединились в организации ФАРЕ, которая следит за проявлениями расизма и ксенофобии во время футбольных матчей. В ФИФА пообещали проанализировать информация и видимо все таки услышали, как фанаты устраивают запрещенный перформанс. Кроме уханья, которое квалифицируют как проявление расизма, ничего предосудительного зафиксировано не было.

Матч в Петербурге Россия проиграла со счетом 1:3.