" Госдума хочет сделать обязательное распределение студентов, которые получают образование за счет бюджета "

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное распределение для студентов, которые получают образование за счет бюджета. Выпускников вузов могут обязать отрабатывать в госкомпаниях срок, равный периоду их обучения. По мнению автора документа, единоросса Сергея Вострецова, в случае отказа от распределения студент-бюджетник должен возмещать государству расходы на свое обучение.