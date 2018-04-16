Госдума хочет сделать обязательное распределение студентов, которые получают образование за счет бюджета
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное распределение для студентов, которые получают образование за счет бюджета. Выпускников вузов могут обязать отрабатывать в госкомпаниях срок, равный периоду их обучения. По мнению автора документа, единоросса Сергея Вострецова, в случае отказа от распределения студент-бюджетник должен возмещать государству расходы на свое обучение.
Комментарии9
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plank1957 16 апреля 2018 | 17:08
Кто такая Госдума? Она не входит в структуры власти в России согласно порталу госуслуг, впрочем, как и президент, и суды всех инстанций.
dr_nemos 16 апреля 2018 | 17:08
Заметьте, об отработке по профессии ничего не сказано. Постараются загнать на самые низкооплачиваемые должности, без перспектив. 1. Умные ребята уедут от этого рабства,2. оставшиеся не будут в полной мере, следовать требованиям развития отраслей. как всегда очередной шаг в тупик, в запрограммированную отсталость.
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 17:16
dr_nemos:
" Госдума хочет сделать обязательное распределение студентов, которые получают образование за счет бюджета "
красивых девчонок - на обязательную отработку к Слуцкому-Суцкому,
красивых мальчишек - Жириновскому-Пидоровскому.
и так далее...
andre_klimov 16 апреля 2018 | 17:11
А я-то по наивности своей думал, что советские времена "инженегров" давно канули в лету...
natogrek 16 апреля 2018 | 17:23
andre_klimov: Становится только хуже. На бюджете учатся ребята с высокими баллами. Им не дадут работать там, где они хотят и могут. А платников с низкими баллами не хотят ни госструктуры, ни частники. Чертовщина как всегда
keg 16 апреля 2018 | 17:13
депутат,который вносит в думу дебильные с точки зрения избирателей законы, должен будет возместить налогоплательщикам потраченные на его зарплату деньги...
sbk 16 апреля 2018 | 17:17
keg: Так там все такие. Им что, всем без зарплаты теперь сидеть?!
navsegda 16 апреля 2018 | 17:18
Сбегут
gvs 16 апреля 2018 | 17:19
Что то подобное в свое время послужило поводом для принятия поправки Джексона-Вэника )))