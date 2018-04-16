В Москве водители ГБУ «Автомобильные дороги» решили отменить бессрочную голодовку
В Москве водители ГБУ «Автомобильные дороги» решили отменить бессрочную голодовку. Руководство компании пообещало пойти им на уступки, сообщает телеканал Дождь. Как рассказал один из участников акции Александр Лашечкин, руководители пообещали вернуть «человеческие условия труда и платить нормальную зарплату». Ранее глава Муниципального круга Красносельский Илья Яшин сообщил, что голодовку начинают четверо водителей.
Участники акции считают, что руководство решило пойти на уступки именно после этого заявления Ильи Яшина.
Комментарии2
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sarbus 16 апреля 2018 | 17:19
И сколько длился бунт?
qwerty44444 16 апреля 2018 | 17:23
С послезавтрака, и до обеда ) Дольше не смогли протянуть)