Мособластной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово»

Московский областной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Суд признал вину Артема Любимова недоказанной, рассказал «Эху» защитник активиста Денис Кунаев. Любимова задержали в конце марта, его арестовали на пятнадцать суток за неповиновение полиции. Активист полностью отбыл административный арест.