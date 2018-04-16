Мособластной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово»
Московский областной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Суд признал вину Артема Любимова недоказанной, рассказал «Эху» защитник активиста Денис Кунаев. Любимова задержали в конце марта, его арестовали на пятнадцать суток за неповиновение полиции. Активист полностью отбыл административный арест.
Комментарии1
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edward_sakash 16 апреля 2018 | 17:09
Теперь нужно наказать судью, посадившего парня на 15 суток.