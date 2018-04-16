Z Архив новостей новости
5 1 6 129
17:01, 16 апреля 2018

Мособластной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово»

Московский областной суд отменил постановление об аресте одного из организаторов акций против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Суд признал вину Артема Любимова недоказанной, рассказал «Эху» защитник активиста Денис Кунаев. Любимова задержали в конце марта, его арестовали на пятнадцать суток за неповиновение полиции. Активист полностью отбыл административный арест.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

edward_sakash 16 апреля 2018 | 17:09

Теперь нужно наказать судью, посадившего парня на 15 суток.

Самое обсуждаемое

Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 217 6 22310 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 309 6 21598 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 309 6 30250 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Новости

Владимир Путин заявил, что новая атака США на Сирию обернется хаосом в международных отношениях Президент России сказал это в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани…

5 77 6 18951
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 120 6 12827 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19239 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 84 6 9525 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7391 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 660 6 77900 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Times: Власти Великобритании готовят санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что Лондон рассматривает различные меры в отношении незаконных финансов российских бизнесменов и чиновников…

5 57 6 25788
Блоги

Владислав Сурков: Одиночество полукровки Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной…

5 713 6 165083 09.04
Kгосударство, история, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 106 6 14133 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 180 6 24479 12.04
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 357 6 51138 10.04
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 34765 13.04
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 91 6 13717 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события

Популярное за неделю

Новости

URA.RU/ТАСС В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который сообщил о гибели российских наемников в Сирии В пятницу он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому…

5 97 6 75515
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 115 6 191913 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 67 6 47327 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 767 6 261423 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 260 6 212939 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6896430
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3409742

Сегодня в эфире