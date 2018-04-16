Фигуранта дела о крупных хищениях у Минобороны пытали, насиловали и убили в СИЗО Петербурга

Об этом пишет петербургская «Новая газета», подчеркивая, что во ФСИН пытались представить дело как самоубийство.

В распоряжении «Новой газеты» оказались материалы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в связи со смертью предпринимателя Валерия Пшеничного, который обвинялся в хищениях при проектировании подлодки «Варшавянка». Исследование показало, что бизнесмен был изнасилован, а во рту у него нашли следы ударов током, предположительно оставленные шнуром от кипятильника. Кроме того, у Пшеничного был сломан позвоночник, а на теле остались резаные и колотые раны.

По данным «Новой», исследование показало, что насиловали погибшего не сами сотрудники СИЗО, а кто-то «со стороны». По данным системы видеонаблюдения, 5 февраля бизнесмена вывели из камеры, но куда именно, неизвестно. При каких обстоятельствах он вернулся, тоже неясно, но спустя два часа один из его сокамерников, которого забирали из камеры, вернулся и нашел Пшеничного мертвым. Сотрудники изолятора утверждают, что заключенный совершил самоубийство.

Пшеничный был арестован в феврале – по версии следствия, он похитил не меньше 100 миллионов рублей, завысив стоимость контракта на проектирование подлодки «Варшавянка».