Фигуранта дела о крупных хищениях у Минобороны пытали, насиловали и убили в СИЗО Петербурга
Об этом пишет петербургская «Новая газета», подчеркивая, что во ФСИН пытались представить дело как самоубийство.
В распоряжении «Новой газеты» оказались материалы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в связи со смертью предпринимателя Валерия Пшеничного, который обвинялся в хищениях при проектировании подлодки «Варшавянка». Исследование показало, что бизнесмен был изнасилован, а во рту у него нашли следы ударов током, предположительно оставленные шнуром от кипятильника. Кроме того, у Пшеничного был сломан позвоночник, а на теле остались резаные и колотые раны.
По данным «Новой», исследование показало, что насиловали погибшего не сами сотрудники СИЗО, а кто-то «со стороны». По данным системы видеонаблюдения, 5 февраля бизнесмена вывели из камеры, но куда именно, неизвестно. При каких обстоятельствах он вернулся, тоже неясно, но спустя два часа один из его сокамерников, которого забирали из камеры, вернулся и нашел Пшеничного мертвым. Сотрудники изолятора утверждают, что заключенный совершил самоубийство.
Пшеничный был арестован в феврале – по версии следствия, он похитил не меньше 100 миллионов рублей, завысив стоимость контракта на проектирование подлодки «Варшавянка».
Комментарии23
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roaswen 16 апреля 2018 | 17:03
рузке мир в полный рост
rico76 16 апреля 2018 | 17:09
roaswen: свинорыл, ты следующий.
manfred 16 апреля 2018 | 17:20
rico76: Гордишься?
poluputing 16 апреля 2018 | 17:22
rico76: дык нет , пока у вас очередь посконно россиянская, так что мы за вами, если что, жопобутылочные
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 17:11
roaswen:
"бешеные 90-е" нервно курят в сторонке.
скорее всего, кто-то из генералов ВПК РФ "освоил" 100 млн.руб. на карманные расходы, но виноватый же нужен - вот и "нашли" и убили .
где пригожинские шлюхи с их "кровавая гэбня"? гэбня в РФ нежная и ласковая - кипятильник в рот, ножом располосовать, позвоночник сломать - просто развлекались.
zemljanka 16 апреля 2018 | 17:04
Людоедство власти и обслуги.
serg_e 16 апреля 2018 | 17:04
ПЛ Варшавянка сто лет в обед. Значит, убитый разработчик должен иметь глубокий пенсионный возраст. Чего-то непонятное. Товарищи журналисты, вы уж разберитесь там. А судачить мы и на кухне можем.
physik 16 апреля 2018 | 17:20
serg_e: Это самому проекту много лет (строительство началось с середины 1990-х).
А вот за последние6 лет построено 6 лодок, да и планируется построить еще 6.
Кстати, в тексте новости написано, что Пшеничный не РАЗРАБОТЧИК, как вы думали, а ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
А это две большие разницы. Так что непонятное у вас в голове.
А пока вы посудачте на кухне, зайдите в Интернет, и спокойно разберитесь.
gomorra 16 апреля 2018 | 17:05
господи,какой ужас...........
troglodit 16 апреля 2018 | 17:05
Спасибо ВВП за наше счастливое настоящее...
vilingrad 16 апреля 2018 | 17:05
Гестапо
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 17:06
Голосуйте, конечно, как голосовали, но в тюрьму не попадайте, а если уж попали, то сразу признавайте, что намерены себя насиловать, пытать и вешать.
bozman1944 16 апреля 2018 | 17:14
platonnekafrin: И ломать себе позвоночник.
gvs 16 апреля 2018 | 17:06
Насильники-подрядчики на сайте госзакупок )))
che21 16 апреля 2018 | 17:06
Русские ублюдки всегда жить не могут без издевательств, насилия и убиств.
Твари
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 17:10
Последствия реформы Сердюкова.
Новое световое оружие ломает позвоночник и бьётся током.
omichka 16 апреля 2018 | 17:13
vasya_von_smetankin:
Глупости
pikol 16 апреля 2018 | 17:12
Беспредел и дальше будет только хуже ,опричники уже вкусили кровушки и пользуется своей безнаказанностью.
bizon_007 16 апреля 2018 | 17:15
... выиграл предприниматель тендер на проектирование....
ivan127_4 16 апреля 2018 | 17:17
Про осиновый кол не написали.
А так ни чё, нормально набросили.
nemez1 16 апреля 2018 | 17:18
заметают следы.
nns33 16 апреля 2018 | 17:21
Не понимаю,как предприниматель мог иметь отношение к проектированию подлодки,если это ведомство МО ,как и ответственность? Проектирование подлодки всегда связано с секретностью.
puli2_4 16 апреля 2018 | 17:24
А теперь представьте , что этот режим станет гегемоном и подчинить себе мир . АД! 9й круг.