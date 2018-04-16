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16:33, 16 апреля 2018

Инспекторов Международной организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума

Инспекторов Международной организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума. Они не могут приступить к проверке сведений после произошедшей там химической атаки. Об этом стало известно на заседании Исполнительного комитета организации, которое проходит в Гааге. Британские и американские представители обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Представитель Швеции пояснил, что Москва и Дамаск объяснили недопуск экспертов в город Дума «опасениями за их безопасность».

Комментарии

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andre_klimov 16 апреля 2018 | 16:37

Не успели "подмести"....

meister_luvin 16 апреля 2018 | 16:48

andre_klimov: andre_klimov:

точно - на ворах шапки горят (а также фуражки, чалмы и т.п.)

chapter_2 16 апреля 2018 | 16:38

Москва и Дамаск заметают следы - проветривают и зачищают Дуиу....

skreportyanka 16 апреля 2018 | 16:41

Два отвратительных людоедских режима, сирийский и российский - два сапога пара.

riots 16 апреля 2018 | 16:41

Надо было на въезде повесить табличку ,,Переучет,,.

avatar70 16 апреля 2018 | 16:43

Быть такого не могёт,Россия сама с громадной трибуны гарантировала безопасность.Американососы заявили после ракетного удара по Сирии ,.что Россия преднамеренно уничтожила доказательства применения химоружия.Вот тебе бабулька и ёперный балет по американски.

jetsam 16 апреля 2018 | 16:47

помнится и на место сбитого боинга (украина)
тоже долго не пускали из-за «опасениями за их безопасность».
какое сходство...

severnaj 16 апреля 2018 | 16:50

Судя по всему, этим двум придуркам хоть в лоб, хоть по лбу- все едино. Рано Трамп сказал "миссия завершена", придется повторить.

boseal 16 апреля 2018 | 16:51

Интересно, а если по сим экспертам бородатые воины аллаха шмальнут из миномета, на редкость точно попав, то кто будет нести за это ответственность? Тем более, что черти опять из ада по вылазили после ракетного обстрела "союзников".

physik 16 апреля 2018 | 17:01

boseal: Так нечего было громогласно объявлять (лично слышал), что все зачищено, Россия гарантирует безопасность, наши журналисты уже побывали, и не обнаружили никаких следов отравляющих газов, а британцы специально не едут, хотя мы их неоднократно приглашали.

boseal 16 апреля 2018 | 17:16

physik: Произошло странное совпадение, ибо после обстрела США и компании резко активизировались "рыцари джихада", которые могут и не распознать инспекторов ОЗХО. Как говорится хотите проверяйте, но мы за Вас ответственности не несем.

advokat52 advokat 16 апреля 2018 | 16:51

ну вот и вся правда

sjuzanna 16 апреля 2018 | 16:51

Так накануне и Москва и Дамаск гарантировали безопасность инспекторам ОЗХО.
Что изменилось после точечных ударов, которые даже бутылку с молоком не разлили??

nestor199 16 апреля 2018 | 16:54

sjuzanna: Что изменилось? Активизировались джихадисты.

y3emen1 16 апреля 2018 | 16:52

там же российской военной полиции море, поэтому и опасно

(комментарий скрыт)

ghazaryan_s 16 апреля 2018 | 16:54

Лавров: "Дебилы, бл.."

mmakarov14 16 апреля 2018 | 16:55

снова путин и лавров обосрались жидко
ну ка выручай скорей захарова маринка

compare 16 апреля 2018 | 17:04

заливают "шанелью",запах хлора?

slesar_ev 16 апреля 2018 | 17:04

"... Альтернативная точка зрения высказывается некоторыми бывшими дипломатами, однако общей погоды не делает.
Вот что говорит бывший британский посол в Сирии (2003-2006 гг.) Питер Форд: «Я думаю, это может поставить нас на грань Армагеддона. Сейчас время выдохнуть и прекратить истерию и искажение правды. Трамп выступил с очень неумной идеей многоцелевой атаки на Сирию, а поскольку российские военные работают в тесном контакте с сирийской армией, особенно в сфере ПВО, есть опасность, что многие из этих военных могут погибнуть. Если кто-то считает, что Россия никак не отреагирует, то они должны подумать дважды, прежде чем российские самолёты атакуют американские эсминцы в Средиземном море. Надо сделать паузу, прежде чем произойдёт что-то ужасное… Мы должны задействовать наши мозги, мы должны спросить себя, какие источники используются в этой войне. Но сейчас это исламистская пропаганда. Мы знаем, как используются фейки в Интернете: каждый может оставить любую информацию. Ещё один источник, который используется – это организация «Белые каски», которые также являются представителями джихадистской пропаганды. Джихадисты фактически дёргают нас за поводок, и я нахожу отвратительным то, что мы позволяем себя дергать за поводок исламистским фанатикам».

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