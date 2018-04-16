Инспекторов Международной организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума. Они не могут приступить к проверке сведений после произошедшей там химической атаки. Об этом стало известно на заседании Исполнительного комитета организации, которое проходит в Гааге. Британские и американские представители обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Представитель Швеции пояснил, что Москва и Дамаск объяснили недопуск экспертов в город Дума «опасениями за их безопасность».