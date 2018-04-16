Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал продолжить отстаивать право на тайну переписки россиян
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал продолжить отстаивать право на тайну переписки россиян, об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Дуров назвал начавшуюся сегодня блокировку мессенджера «антиконституционной», он подчеркнул, что меры, на которые пошли власти, не позволят снизить террористическую угрозу в России, поскольку экстремисты продолжат пользоваться зашифрованными каналами связи в других мессенджерах или через VPN. При этом национальная безопасность, по словам Дурова, снизится, поскольку часть личных данных россиян перейдет в контролируемые Соединенными Штатами WhatsApp и Facebook.
Комментарии8
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sandro_007 16 апреля 2018 | 16:36
А также на тайну переписки террористов?
odobryam_s 16 апреля 2018 | 16:41
sandro_007: Ну террористов-то раз-два и обчелся. Не для того родное гебье волну гонит. Инакомыслия боится. Ну а в будущем опять продаст и предаст страну. Они же молча наблюдали из окон здания на Лубянке, как их поганого идола сносили.... Никто не вышел, никто не препятствовал. наплевали на присягу и долг.
sandro_007 16 апреля 2018 | 16:57
odobryam_s:
Цуккерман сотрудничает с американской властью.
kaplan911 16 апреля 2018 | 17:19
sandro_007:
Где эти террористы, милок, их что осудили, следаки работали, что за бредятина ?!
С таким успехом ЛЮБОГО можно в террористы записать.
Может про рязанские учения с сахарком напомнить?!
haldey 16 апреля 2018 | 16:37
///Блокировка Телеграма не позволит снизить террористическую угрозу в России///
Зато это снизит возможности террористов скрытно планировать и координировать свои действия!
dsa_dsf 16 апреля 2018 | 17:06
haldey: каким образом?
olegleon 16 апреля 2018 | 16:46
только бы террористы нож или топор не применили. а то запретят и ножи, и топоры
kaplan911 16 апреля 2018 | 17:15
Дуркуют спецслужбы.
Свою недееспособность перекладывают на кого угодно, в том числе и на Телеграмм.
Эти террористы имеют на руках паспорта россиян, загранпаспорта.....
Почему-то не закрывают паспортные службы и МИД, которые им их выдают.
У нас ВСЁ пронизано коррупцией и прогнило насквозь. При этом почему-то по зомбоТВ толдочат,
что гниёт Запад, доллар скоро рухнет.
Доколе врать ?!