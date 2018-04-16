Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал продолжить отстаивать право на тайну переписки россиян, об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Дуров назвал начавшуюся сегодня блокировку мессенджера «антиконституционной», он подчеркнул, что меры, на которые пошли власти, не позволят снизить террористическую угрозу в России, поскольку экстремисты продолжат пользоваться зашифрованными каналами связи в других мессенджерах или через VPN. При этом национальная безопасность, по словам Дурова, снизится, поскольку часть личных данных россиян перейдет в контролируемые Соединенными Штатами WhatsApp и Facebook.