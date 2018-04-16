В Ульяновске подожгли офис областного управления Роскомнадзора
В Ульяновске подожгли офис областного управления Роскомнадзора, об этом сообщает сайт SM-news со ссылкой на источники в силовых структурах. Издание Медиа-зона в управлении ведомства сказала, что не подтверждает информацию о пожаре.
Комментарии16
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gvs 16 апреля 2018 | 16:35
Офис сам загорелся от стыда за содержимое )))
andre_klimov 16 апреля 2018 | 16:40
gvs:
это была ТЕЛЕГРАМма-молния! :))
andy66 16 апреля 2018 | 17:13
"Здравствуйте, вам Телеграм!" (С)
glotze7 16 апреля 2018 | 16:38
Тю. Так проблемы с проводкой. Понятно ведь.
ha12raz 16 апреля 2018 | 16:39
110 к 1 .....сами подожгли и даже догадываться не надо почему..
odobryam_s 16 апреля 2018 | 16:43
Нужно срочно проверить все офисы Роскомнадзора на предмет пожарной безопасности! И пусть платят взятки, как все!
cattt 16 апреля 2018 | 17:00
odobryam_s: Роскомпозор воспламенился от позора за содеяное, больше гадостей выдала только Госдура.
y3emen1 16 апреля 2018 | 16:43
Народную любовь не остановить! роскомпозор -наша скрепа
sneer1 16 апреля 2018 | 17:18
y3emen1: Горяча народная любовь... Ух, горяча..
fotopolk 16 апреля 2018 | 16:47
Русиш партизан не дремлят на Родине Ленина.....
piter_ug 16 апреля 2018 | 16:52
«Воронья слободка запылала, подоженная сразу с шести концов».
nik213 16 апреля 2018 | 16:53
Да гори они все синим пламенем!
protvik 16 апреля 2018 | 16:53
мчс, думается в этом случае прибыло за 30 сек, а через 60 с пожаром было покончено.
klegg 16 апреля 2018 | 17:13
ух, хулиганье! как не стыдно?
sneer1 16 апреля 2018 | 17:16
Поджог Рейхстага вспомнили?
killbalafre 16 апреля 2018 | 17:23
Благодатный огонь