Следственный комитет начал проверку после смерти журналиста в Екатеринбурге
Максим Бородин скончался накануне в больнице. Несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах он упал с высоты пятого этажа. Представитель ОБСЕ по Свободе СМИ Арлем Дезир написал в Twitter'e, что смерть Максима Бородина вызывает серьезную обеспокоенность; он призвал власти провести оперативное и тщательное расследование.
Комментарии7
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olegleon 16 апреля 2018 | 16:44
опять делят людей на "высших" и "низших". за первых и ОБСЕ вступится, и правозащитники похлопочут. а вторые им нафиг не нужны
merelymy 16 апреля 2018 | 16:53
А снегоуборочная машина, за которой планировал бухгалтер бойцовых пород, там не пролетала?
sterhogolub 16 апреля 2018 | 16:45
«тебе голову отрежут, а ноги будут в другом месте, никто не найдет, а если найдут, я же расследовать буду» (с) какой-то Бастрыкин
vvpvvp1848 16 апреля 2018 | 16:51
"призвал власти провести оперативное и тщательное расследование."-ХА-ХА!
=призвал убийцу расследовать убийство
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apontiy 16 апреля 2018 | 16:56
...Ю. Щекочихин, А. Политковская, Н. Эстемирова, Артём Боровик, теперь вот Макс Бородин... Незабвенные имена, вечная им память!
xuato 16 апреля 2018 | 17:02
Опасно в РФ озвучивать число трупов из Сирии, можно, типа, выпрыгнуть из окна.
kirilldon 16 апреля 2018 | 17:06
Арлем Дезир чудило из чудил. Власть ухлопала, власть будет расследовать что ли?