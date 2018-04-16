Следственный комитет начал проверку после смерти журналиста в Екатеринбурге

Максим Бородин скончался накануне в больнице. Несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах он упал с высоты пятого этажа. Представитель ОБСЕ по Свободе СМИ Арлем Дезир написал в Twitter'e, что смерть Максима Бородина вызывает серьезную обеспокоенность; он призвал власти провести оперативное и тщательное расследование.