Московский областной суд закрыл дело одного из организаторов протестов против свалки в Волоколамске
Постановление об аресте Артема Любимова отменено, — сообщил «Эху» его защитник Денис Кунаев, — суд счел вину недоказанной. Любимова задержали в конце марта, его арестовали на пятнадцать суток за неповиновение полиции. Любимов полностью отбыл административный арест и вышел на свободу в минувшее воскресенье.
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taglit 16 апреля 2018 | 16:44
Сколько бы не убеждали подмосковные власти, что в регионе с мусором все норм (на самом деле нет), жители продолжают травиться загрязненным воздухом, следовательно их требования не выполнены, и это означает лишь одно - борьба должна продолжаться.
В эти выходные митинги прошли уже в 9 городах Подмосковья, а в центре протестов - Волоколамске - ситуация окончательно вышла из-под контроля властей, вследствие чего пришлось экстренно вызывать ОМОН из Москвы и проводить задержания (более 10 человек).
Еще месяц назад не желавшие "лезть в политику" отчаявшиеся люди высказывают все более радикальные требования и кричат откровенно антиПутинские кричалки.
Мы наблюдаем очередной пример, когда люди не хотели - но власть своими действиями (а точнее, бездействием) доводит ситуацию до края.
Мусорный бунт уже не за горами? Если местная власть продолжит политику игнорирования, а федеральная политику невмешательства - однозначно.
t.me
andreygo 16 апреля 2018 | 17:05
Постановление об аресте отменено после того как он отсидел 15 суток. Какая оперативность. Это вам не Настя Рыбка и Усть-Лабинский суд