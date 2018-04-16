Московский областной суд закрыл дело одного из организаторов протестов против свалки в Волоколамске

Постановление об аресте Артема Любимова отменено, — сообщил «Эху» его защитник Денис Кунаев, — суд счел вину недоказанной. Любимова задержали в конце марта, его арестовали на пятнадцать суток за неповиновение полиции. Любимов полностью отбыл административный арест и вышел на свободу в минувшее воскресенье.