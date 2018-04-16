Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез из списка акционеров Меткомбанка
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез из списка акционеров Меткомбанка. Список акционеров МФК – еще одного банка, где Вексельберг является акционером – теперь недоступен. На это обращает внимание РБК. В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут ограничить раскрытие информации. В конце марта ЦБ сообщил, что ведет работу по ограничению доступа к сведениям, которые можно использовать для выяснения связей между банками и попавшими под санкции людьми и компаниями.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 16 апреля 2018 | 16:33
Онтутнеприделах )))
roaswen 16 апреля 2018 | 16:33
ну что, кто скажет, что это не ОПГ? смех сквозь слёзы. братки под прикрытием темноты бегают, чемоданы с баблосом перетаскивают с хаты на хату ))
pro_hanov 16 апреля 2018 | 16:45
Подобные случаи исчезновения уже описаны в литературе.
"И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше изчез маг в кресле с полинявшей обивкой." (с) Мастер и Маргарита
В один прекрасный момент исчезнет и Нацлидер с Айфончиком, Дворкович с Шуваловым, Сечин с Чубайсом и т.д. Останемся мы с долгами и принадлежащими китайцам нефтяными скважинами.
zemljanka 16 апреля 2018 | 17:07
Новые схемы ухода, обхода, увода...
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 16:34
Пенсионеры, учителя и врачи уже начали сбор средств для помощи Виктору - Настоящему Патриоту России!
А кто не начал, тому помогут новые налоги.
И всем остальным тоже.
ha12raz 16 апреля 2018 | 16:34
Государство укрывает вора.........знаменательно.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 16:37
Вона как хоцца за бугром жить.... А то типа, яйца Фаберже, типа дарил стране....
vic1tor 16 апреля 2018 | 16:49
odobryam_s: Вот и не дарил их вовсе. И музей Фаберже- это частный музей , пока что . Видимо и он попадет под раздачу...
fotopolk 16 апреля 2018 | 16:39
Как воров накрыло,молодец Трамп.....
uhovostro 16 апреля 2018 | 16:40
"Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез..." - вот на этом можно было закончить новость...
nik476 16 апреля 2018 | 16:46
Крысятничают.
sjuzanna 16 апреля 2018 | 16:46
Скоро все банки уйдут в подполье.
piter_ug 16 апреля 2018 | 16:49
//исчез из списка акционеров Меткомбанка//
Ихтамнетчина перекинулась на банкиров и аллигархов.
abuvgrobu 16 апреля 2018 | 16:51
Сейчас у власти есть блестящий шанс показать народу страны что справедливость есть.
Для этого нужно выкупить у Вексельберга, Дерипаски и прочих прихватизаторов 90-х акции их предприятий по цене 1рубль за полный пакет . Подробности опускаю, важен принципиальный подход, а юридические тонкости пропишут специалисты.
И второе- ответные санкции : запретить производство и продажу вредных напитков (кока, пепси, прочие рэдбулы), и вредные бургеры и прочую дрянь... Для начала...Много чего можно сделать, но всё это мечты, буржуазная власть себя в обиду не даст, для того и нацгврдия создавалась..
vilingrad 16 апреля 2018 | 16:54
abuvgrobu: власти есть блестящий шанс показать народу "
В Кремле мечтателей нет, а на сайте Эха- есть!
compare 16 апреля 2018 | 17:02
ага.."невидим"для любопытных,но не для "интересующихся"....
andy66 16 апреля 2018 | 17:07
сначала сказали что олигархов в РФ нет... потом стали исчезать списки акционеров... потом стали исчезать люди...
страной будут управлять невидимые люди, без фамилий и адресов
qwerty44444 16 апреля 2018 | 17:14
Ниче, это только в рашке пахан прикрывает, да и то, пока деньги есть. Скоро окончательно поиздержется- и начнет сдавать своих холопов по одному. Хотели незаметно по всему миру расползтись- так там эту заразу заметили и скоро выметут.
sprav77 16 апреля 2018 | 17:25
Тёмно, криминально, по-бандитски?