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16:30, 16 апреля 2018

Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез из списка акционеров Меткомбанка

Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез из списка акционеров Меткомбанка. Список акционеров МФК – еще одного банка, где Вексельберг является акционером – теперь недоступен. На это обращает внимание РБК. В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут ограничить раскрытие информации. В конце марта ЦБ сообщил, что ведет работу по ограничению доступа к сведениям, которые можно использовать для выяснения связей между банками и попавшими под санкции людьми и компаниями.

Комментарии

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gvs 16 апреля 2018 | 16:33

Онтутнеприделах )))

roaswen 16 апреля 2018 | 16:33

ну что, кто скажет, что это не ОПГ? смех сквозь слёзы. братки под прикрытием темноты бегают, чемоданы с баблосом перетаскивают с хаты на хату ))

pro_hanov 16 апреля 2018 | 16:45

Подобные случаи исчезновения уже описаны в литературе.

"И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше изчез маг в кресле с полинявшей обивкой." (с) Мастер и Маргарита

В один прекрасный момент исчезнет и Нацлидер с Айфончиком, Дворкович с Шуваловым, Сечин с Чубайсом и т.д. Останемся мы с долгами и принадлежащими китайцам нефтяными скважинами.

zemljanka 16 апреля 2018 | 17:07

Новые схемы ухода, обхода, увода...

vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 16:34

Пенсионеры, учителя и врачи уже начали сбор средств для помощи Виктору - Настоящему Патриоту России!
А кто не начал, тому помогут новые налоги.
И всем остальным тоже.

ha12raz 16 апреля 2018 | 16:34

Государство укрывает вора.........знаменательно.

odobryam_s 16 апреля 2018 | 16:37

Вона как хоцца за бугром жить.... А то типа, яйца Фаберже, типа дарил стране....

vic1tor 16 апреля 2018 | 16:49

odobryam_s: Вот и не дарил их вовсе. И музей Фаберже- это частный музей , пока что . Видимо и он попадет под раздачу...

fotopolk 16 апреля 2018 | 16:39

Как воров накрыло,молодец Трамп.....

uhovostro 16 апреля 2018 | 16:40

"Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез..." - вот на этом можно было закончить новость...

nik476 16 апреля 2018 | 16:46

Крысятничают.

sjuzanna 16 апреля 2018 | 16:46

Скоро все банки уйдут в подполье.

piter_ug 16 апреля 2018 | 16:49

//исчез из списка акционеров Меткомбанка//

Ихтамнетчина перекинулась на банкиров и аллигархов.

abuvgrobu 16 апреля 2018 | 16:51

Сейчас у власти есть блестящий шанс показать народу страны что справедливость есть.
Для этого нужно выкупить у Вексельберга, Дерипаски и прочих прихватизаторов 90-х акции их предприятий по цене 1рубль за полный пакет . Подробности опускаю, важен принципиальный подход, а юридические тонкости пропишут специалисты.
И второе- ответные санкции : запретить производство и продажу вредных напитков (кока, пепси, прочие рэдбулы), и вредные бургеры и прочую дрянь... Для начала...Много чего можно сделать, но всё это мечты, буржуазная власть себя в обиду не даст, для того и нацгврдия создавалась..

vilingrad 16 апреля 2018 | 16:54

abuvgrobu: власти есть блестящий шанс показать народу "
В Кремле мечтателей нет, а на сайте Эха- есть!

compare 16 апреля 2018 | 17:02

ага.."невидим"для любопытных,но не для "интересующихся"....

andy66 16 апреля 2018 | 17:07

сначала сказали что олигархов в РФ нет... потом стали исчезать списки акционеров... потом стали исчезать люди...

страной будут управлять невидимые люди, без фамилий и адресов

qwerty44444 16 апреля 2018 | 17:14

Ниче, это только в рашке пахан прикрывает, да и то, пока деньги есть. Скоро окончательно поиздержется- и начнет сдавать своих холопов по одному. Хотели незаметно по всему миру расползтись- так там эту заразу заметили и скоро выметут.

sprav77 16 апреля 2018 | 17:25

Тёмно, криминально, по-бандитски?

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