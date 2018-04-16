Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, исчез из списка акционеров Меткомбанка. Список акционеров МФК – еще одного банка, где Вексельберг является акционером – теперь недоступен. На это обращает внимание РБК. В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут ограничить раскрытие информации. В конце марта ЦБ сообщил, что ведет работу по ограничению доступа к сведениям, которые можно использовать для выяснения связей между банками и попавшими под санкции людьми и компаниями.