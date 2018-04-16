В Ереване в ходе столкновения протестующих с полицией есть пострадавшие
Демонстранты выступают против выдвижения бывшего президента страны на пост премьер-министра. Подробнее о том, что происходит в столице Армении, расскажет Константин Мирошников.
ПЛЕНКА
Полиция в Ереване применила против митингующих спецсердства — слезоточивый газ и шумовые гранаты, когда те попытались прорваться к зданию парламента – передает ТАСС. По некоторым данным, несколько человек пострадали от падения на колючую проволоку. В их числе и инициатор протестной акции, руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Именно он с группой своих соратников организовал акцию «Мой шаг», в рамках которой за несколько дней митингующие прошли около 200 километров, проведя акции во многих армянских городах.
Демонстранты хотят предотвратить избрание экс-президента страны Сержа Сарксяна на должность премьера. Бывший президент сложил свои полномочия в начале апреля, завершив десятилетний срок правления.
ОТВОДКА
Голосование по выборам нового премьер-министра Армении должно пройти уже завтра.
Комментарии3
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tag188 16 апреля 2018 | 16:16
А где портки с воплями: "Нет Майдану" и фошиздм не пройдет!
Как обычно, печатание методичек не успевает за бурной жизнью в мире?
saxdoz 16 апреля 2018 | 16:22
Дежурная многоходовочка...
vvpv 16 апреля 2018 | 16:28
какие же они одинаковые эти лидеры стран Еазэс или как его там во главе с Вовапутом. . Тушкой, чучелом, изменениями конституций, откровенным обманом, но власть не отдавать.