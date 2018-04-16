В Ереване в ходе столкновения протестующих с полицией есть пострадавшие

Демонстранты выступают против выдвижения бывшего президента страны на пост премьер-министра. Подробнее о том, что происходит в столице Армении, расскажет Константин Мирошников.

ПЛЕНКА

Полиция в Ереване применила против митингующих спецсердства — слезоточивый газ и шумовые гранаты, когда те попытались прорваться к зданию парламента – передает ТАСС. По некоторым данным, несколько человек пострадали от падения на колючую проволоку. В их числе и инициатор протестной акции, руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Именно он с группой своих соратников организовал акцию «Мой шаг», в рамках которой за несколько дней митингующие прошли около 200 километров, проведя акции во многих армянских городах.

Демонстранты хотят предотвратить избрание экс-президента страны Сержа Сарксяна на должность премьера. Бывший президент сложил свои полномочия в начале апреля, завершив десятилетний срок правления.

ОТВОДКА

Голосование по выборам нового премьер-министра Армении должно пройти уже завтра.