Следственный комитет возобновил проверку по фактам отравлений журналиста и общественного деятеля Кара-Мурзы младшего
Следственный комитет возобновил проверку по фактам отравлений журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего. С момента последнего отравления прошел год, но никаких следственных действий не проводилось, — сказал «Эхо Москвы» адвокат Вадим Прохоров. По его мнению, нынешняя активность связана с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля
Прохоров считает, что по факту отравления необходимо возбудить уголовное дело. В первый раз Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в 2015 году, а затем в 2017. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ed10075 16 апреля 2018 | 16:06
То, что возобновили - правильно. Но вот надежды на объективное расследлвание - никакой
skripal_live 16 апреля 2018 | 16:08
Неужели «Novichok»?
tks 16 апреля 2018 | 16:28
ed10075: Щас в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий выйдут на след MI-6 в этом деле!
ed10075 16 апреля 2018 | 16:08
То, что возобновили - хорошая новость.
Но вот надежды на объективное расследование - никакой. Репутация-с.
Ведомство пана Бастрыкина преуспело во многом, но не в том, что должно уметь делать в первую очередь.
esol 16 апреля 2018 | 16:16
эту мразь, кара-мурзу, надо травить
такая мразь, советует сша как россии нагадить
sitkevich59 16 апреля 2018 | 16:50
esol: Модераторы! Ау?!
poluputing 16 апреля 2018 | 17:06
sitkevich59: не взывайте к модераторам, оскал фашиствующих уродов надо чувствовать не расслабляясь
sasass 16 апреля 2018 | 16:26
Новичок был наверняка и Гайдара прикончили им и теперь следственные действия производят , чтобы изъять компрометирующие материалы из дела....
fotopolk 16 апреля 2018 | 16:42
Новичком травили из кремлёвской лаборатории наверно.......