Следственный комитет возобновил проверку по фактам отравлений журналиста и общественного деятеля Кара-Мурзы младшего

Следственный комитет возобновил проверку по фактам отравлений журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего. С момента последнего отравления прошел год, но никаких следственных действий не проводилось, — сказал «Эхо Москвы» адвокат Вадим Прохоров. По его мнению, нынешняя активность связана с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля

Прохоров считает, что по факту отравления необходимо возбудить уголовное дело. В первый раз Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в 2015 году, а затем в 2017. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».