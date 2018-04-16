Москалькова выступает за законодательынй запрет на участие школьников в акциях протеста, особенно несогласованных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за законодательынй запрет на участие школьников в акциях протеста, особенно несогласованных. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена, который будет опубликован в «Росийской газете».
Как отмечает Москалькова, цитирую, — «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество, не считаясь с тем, что как минимум, бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций», — конец цитаты.
Комментарии44
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ludmila_d 16 апреля 2018 | 16:41
Москалькова, Поклонская, Яровая, Мизулина...... Россия страна шапокляков......
protvik 16 апреля 2018 | 16:44
Москалькова выступает за законодательный запрет на участие школьников в акциях протеста, особенно несогласованных
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А не пробовали что то полезное придумать в думе для общества кроме законов какого либо запрета.
vla7815 16 апреля 2018 | 16:46
Тогда уж нехрен и опыты с едрапутинским патриотизмом на школьниках ставить.
don_ballon 16 апреля 2018 | 16:56
Страшно генеральше. Школота, ещё не обсиженная госпропагандой, ещё не сдавленная страхом, еще имеюшая не девальвированное представление о свободе и чести, достоинстве и справедливости, без пяти минут студенты и солдаты безусловно опасны. Это и есть будущие могильщики режима. Так что, чуйка у омбудсменши отменная. Не зря лампасы на колготках носит.
sarbus 16 апреля 2018 | 16:56
А как с благодарственными митингами и песенками " Мы твои рабы,убей нас если хочешь..."
ts 16 апреля 2018 | 17:02
Кроме запрета, необходимо прописать в законе, что разрешается детям и младенцам участвовать в акциях поддержки Единой России и всех воров во властной вертикали снизу доверху.
petrivanov 16 апреля 2018 | 17:03
Это против Путина и Е-й России не напрвлено? Песня "Дядя Вова, мы с тобой",
ролик о том, как девочка просит деда Мороза Путина избрать, это не из этой области?
А вообще, нужно обязать детей до 35 лет поддерживать только Путина и Е-ю Россию!
darvag2 16 апреля 2018 | 17:06
пишите правильно - "РАсийская газета"
compare 16 апреля 2018 | 17:06
а что так? неужели,чувствует "любовные волны",исходящие уже от школьников,в направлении чинов-ников?