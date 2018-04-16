Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за законодательынй запрет на участие школьников в акциях протеста, особенно несогласованных. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена, который будет опубликован в «Росийской газете».

Как отмечает Москалькова, цитирую, — «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество, не считаясь с тем, что как минимум, бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций», — конец цитаты.