Блокировка Телеграма не позволит снизить террористическую угрозу в России
Качество жизни 15ти миллионов россиян ухудшится. Так основатель Павел Дуров впервые прокомментировал блокировку мессенджера. Многие пользователи сообщают о перебоях в работе. На этом фоне в Кремле призвали пользователей не пользоваться инструментами обхода блокировки.
Антиконституционным назвал решение о блокировке Павел Дуров. Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки, заявил основатель мессенджера в своём аккунте в соцсети В контакте. Которую создал ещё раньше. По словам Дурова часть личных данных пользователей из России из-за блокировки перейдёт в контролируемые из США Whatsapp и Facebook. Это снизит национальную безопасность. Террористическая угроза останется на прежнем уровне, поскольку экстремисты по мнению основателя Телеграма продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах либо через VPN. Руководство Телеграма не контактирует с Роскомнадзором, который сегодня объявил о начале блокировки сервиса. Глава ведомства Александр Жаров обещал, что за несколько часов мессенджер заблокируют. Пока он заблокирован частично. Наибольшие сложности возникают при подключении к сервису и отправлении сообщений, передаёт ТАСС. Также у части операторов недоступны официальные сайты Телеграма. Тем временем в Кремле призвали цитата «не играть в прятки и догонялки», говоря о попытках пользователей обойти блокировку мессенджера. Меры, принятые Роскомнадзором, будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Решение о блокировке Телеграма в пятницу принял Таганский суд Москвы и судья Юлия Смолина. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.
Комментарии20
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roaswen 16 апреля 2018 | 16:04
"в Кремле призвали пользователей не пользоваться инструментами обхода блокировки"
скоро киремль призовёт роисян не пользоваться туалетной бумагой
income 16 апреля 2018 | 16:30
roaswen: Ксанф, выпей море )) Предполагаю, что в Кремле по-своему понимают слово "терроризм".
haldey 16 апреля 2018 | 16:33
///Блокировка Телеграма не позволит снизить террористическую угрозу в России///
Зато это снизит возможности террористов скрытно планировать и координировать свои действия!
traviliberalovgazamiudushlivami 16 апреля 2018 | 16:04
Как соцсеть влияет на благосостояние россиян епанутый дуров.
roaswen 16 апреля 2018 | 16:09
traviliberalovgazamiudushlivami:
ну вот интернет запретят - и это скажется на твоём благосостоянии. вместо 11-80 за высер здесь, пойдёшь по мусорным бакам копаться
suntechnick 16 апреля 2018 | 16:24
roaswen: смех смехом, а я уже сейчас просто в интернет без впн зайти не могу.
tks 16 апреля 2018 | 16:11
traviliberalovgazamiudushlivami: Сам ты ипанько. Подумай как, у тебя 3 попытки.
gotoviy_emigrant 16 апреля 2018 | 16:07
Писков дегенерат
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 16:08
Главное, чтобы у Владимира Владимировича бумага не закончилась.
А все енти Телеграммы, да почты с телефонами...
В светлое назад, к Лаптям и Свечам, к Настоящей Духовности!
tks 16 апреля 2018 | 16:09
Мордорашкам пофиг, ведь они великие!
shkolniza 16 апреля 2018 | 17:05
tks: Пока сообщения проходят. Админ предупредил, что будет держать нас в курсе дальнейших событий.:)
А Вы пластику лица/аватара сделали по весне?:))
И кто такие мордорашки? Мордашки?..
suburban 16 апреля 2018 | 16:11
Письков, клали мы на ваши призывы! Заблокируй свою .адницу и призови г.вно не обходить блокировку!
rico76 16 апреля 2018 | 16:13
Раздули проблему!) Телеграмом пользуется менее 1 % населения...
speculyant 16 апреля 2018 | 16:28
rico76: ...и те террористы! А чо? Фэ сэ бэ ж не врет!;0))
rom8883 16 апреля 2018 | 16:33
speculyant: Террористы приспособятся, на них спецы работают. А простые люди плохо разбираются в тонкостях инета.
alexander25101977 16 апреля 2018 | 16:26
Я вряд ли отношусь к этой группе, но поддерживаю. Разумным - таковых в России мало - ясно, что террористическая угроза исходит только от ФСБ. Именно эта служба взрывает страну с 1999 года. Взрыв 03 апреля в Питере - показательный, ибо им даже не хвасталось то же ИГИЛ. И вот результатом "расследования" этого взрыва стала блокировка Телеграма. Очень немногие видят в этом связь. Кремль начинает пугать россиян террористами в двух случаях: надо продержаться у власти чекистам и надо закрепить гайки. Так что на очереди "свободный интернет".
sasass 16 апреля 2018 | 16:35
Телеграмму закрывают исключительно из-за Навального - власть террора не боится , она забетонирована в своих чертогах и забронирована в своих членовозах ....
piter_ug 16 апреля 2018 | 16:58
Табуреткоголовые должны проиграть битву против Telegram!
waytothesun 16 апреля 2018 | 17:03
Чушь в самом заголовке!
У кого-то были сомнения в отсутствии связи между террористами и этой сетью?!
qwerty44444 16 апреля 2018 | 17:21
Ну все, все, заблокировали, все хорошо, молодцы. Не работает он теперь в рашке, забыли про телеграм. Что там дальше по списку?