///Блокировка Телеграма не позволит снизить террористическую угрозу в России///

Качество жизни 15ти миллионов россиян ухудшится. Так основатель Павел Дуров впервые прокомментировал блокировку мессенджера. Многие пользователи сообщают о перебоях в работе. На этом фоне в Кремле призвали пользователей не пользоваться инструментами обхода блокировки.

Антиконституционным назвал решение о блокировке Павел Дуров. Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки, заявил основатель мессенджера в своём аккунте в соцсети В контакте. Которую создал ещё раньше. По словам Дурова часть личных данных пользователей из России из-за блокировки перейдёт в контролируемые из США Whatsapp и Facebook. Это снизит национальную безопасность. Террористическая угроза останется на прежнем уровне, поскольку экстремисты по мнению основателя Телеграма продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах либо через VPN. Руководство Телеграма не контактирует с Роскомнадзором, который сегодня объявил о начале блокировки сервиса. Глава ведомства Александр Жаров обещал, что за несколько часов мессенджер заблокируют. Пока он заблокирован частично. Наибольшие сложности возникают при подключении к сервису и отправлении сообщений, передаёт ТАСС. Также у части операторов недоступны официальные сайты Телеграма. Тем временем в Кремле призвали цитата «не играть в прятки и догонялки», говоря о попытках пользователей обойти блокировку мессенджера. Меры, принятые Роскомнадзором, будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Решение о блокировке Телеграма в пятницу принял Таганский суд Москвы и судья Юлия Смолина. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.