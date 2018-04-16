В Москве со склада Музея Космонавтики украли сурдо-барокамеру
В Москве со склада Музея Космонавтики украли сурдо-барокамеру – это специальный аппарат, который предназначен для тренировки космонавтов во время подготовки к полетам, — рассказала ТАСС представитель Музея Космонавтики Дарья Чудная. Барокамера, на которой тренировался первый космонавт, находится сейчас в музее в городе Гагарине.
Комментарии14
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gregor 16 апреля 2018 | 15:35
Рогозин ....,баловник .., мало ему батута ... .
ura_123 16 апреля 2018 | 15:47
gregor: Не столько потому что надо,а сколько по привычке)))
ura_123 16 апреля 2018 | 15:40
Как и зачем!!! И главное,нахрен она кому нужна)))
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 15:55
Всё по спирали...
max3446 16 апреля 2018 | 15:57
Шок, сенсация, максимальный репост! Доказана поддержка пендостаном террористов в Сирии!
Неожиданно в сирийском городе Дума начались ожесточенные бои между силами Республиканской гвардии САА и боевиками.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«Бойцы занимались разминированием, наткнулись на склад американского вооружения и снаряжения. Тут же как из-под земли выросли басмачи, начали стрелять и началось…» — рассказал собеседник РВ.
Возможно, исламисты планировали эвакуировать склад в ближайшие дни, используя коррупционные связи, но не успели.
Дополнительные подробности уточняются, пока известно, что в результате боестолкновений в квартале Аль-Рахмани есть погибшие и раненые.
brgoranflo 16 апреля 2018 | 16:36
max3446: Да да, а еще на складе обнаружилась украденная из музея Космонавтики барокамера. Шок! Сенсация! Максимальный репост! Суки пендосы.
fikus74 16 апреля 2018 | 15:58
скрепненько
rom8883 16 апреля 2018 | 16:00
Явно дорогая железяка. Как не украсть.
kunst54 16 апреля 2018 | 16:07
А батут Pогозинa тоже поперли?
sergeypuskino 16 апреля 2018 | 16:15
цветные металлы небось содержит. Сдали уже.
ed10075 16 апреля 2018 | 16:18
И смех и грех! Барокамеру сперли...
Наверное, в ней картофель лучше сохраняется до весны?
sasass 16 апреля 2018 | 16:43
Теперь уже новую сделать не могут и поэтому эмитировали кражу - надо где-то тренировать космонавтов для полетов на Марс...)))
runo 16 апреля 2018 | 16:43
" В Москве со склада Музея Космонавтики УКРАЛИ сурдо-барокамеру..." -
и далее - "Барокамера, на которой тренировался первый космонавт,
находится СЕЙЧАС в музее в городе Гагарине."
Это - левитация камеры или бред информационных контор?
runo 16 апреля 2018 | 17:03
runo: нет, не так! Скорее, вместо амбарного или супер-современного
запирающего устройства, таблица "Не проходите мимо!" сослужила службу
любознательным :)))