Роскомнадзор начал блокировать Телеграм на основании решения Таганского районного суда
Процесс ограничения доступа может занять несколько часов, — заявил глава ведомства Александр Жаров.
Между тем, пользователи уже жалуются на сбои в работе мессенджера. Ранее Павел Дуров пообещал, что Телеграм использует стройные методы обхода блокировок. Правда, Дуров подчеркнул, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. В свою очередь, Роскомнадзор обещает бороться с инструментами обходами блокировок.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anribogg 16 апреля 2018 | 15:40
Сын пользовался этим мессенджерем плотно, на вопрос, что будет делать, сказал, ЗАБЕЙ. Наверно правильно, Мессов хватает.
rom8883 16 апреля 2018 | 16:02
Когда Роскомнадзор сделает что-то нужное людям?