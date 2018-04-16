Роскомнадзор начал блокировать Телеграм на основании решения Таганского районного суда

Процесс ограничения доступа может занять несколько часов, — заявил глава ведомства Александр Жаров.

Между тем, пользователи уже жалуются на сбои в работе мессенджера. Ранее Павел Дуров пообещал, что Телеграм использует стройные методы обхода блокировок. Правда, Дуров подчеркнул, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. В свою очередь, Роскомнадзор обещает бороться с инструментами обходами блокировок.