В центре Еревана начались столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против выдвижения бывшего президента Сержа Сарксяна на пост премьер-министра Армении. Части демонстрантов удалось прорвать полицейское оцепление. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — сообщает «Интерфакс».