В центре Еревана начались столкновения между полицией и демонстрантами
В центре Еревана начались столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против выдвижения бывшего президента Сержа Сарксяна на пост премьер-министра Армении. Части демонстрантов удалось прорвать полицейское оцепление. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 16 апреля 2018 | 15:37
Успеха в безнадежном деле.
aleko_1 Александр Королев 16 апреля 2018 | 15:44
zemljanka: Тоже "Рокировка"?
nikolashin2017 16 апреля 2018 | 16:03
aleko_1: им ненавистен этот путь:
украсть,рассорить ,обмануть...
max3446 16 апреля 2018 | 15:40
Проклятый госдеп! Скоро всё то зло что пендосы человечеству принесли вернутся им, да еще и с процентами
stas12006 16 апреля 2018 | 15:52
max3446: только вот весь мир поддерживает америку и против русской ваты
max3446 16 апреля 2018 | 16:07
stas12006: пару стран шестерок из европы еще не весь мир.
ura_123 16 апреля 2018 | 15:53
max3446: И Обаме "Миролюбивому" ?
А за ТрампаВашего ты и такие как ты пели Осанну,аплодировали стоя,шампанское в думе пили! Симоняша так вааще с ихним флагом засветилась, а Мария З, так даже песенку напевала и радостно притоптывала Лабутеном)))))
Эх ты....
polikarpich 16 апреля 2018 | 16:29
max3446: А что же такого "злого" они принесли человечеству? Комп или что другое, с чего вы пишете эти свои "совецкие" слова негодования? Сеть Интернет, которой вы пользуетесь без зазрения совести? У вас какая ОСь?
Винда, Линукс? Или, может, какая-нибудь российская "Чебурашка"?
stas12006 16 апреля 2018 | 15:49
хотел сделать как путин, но не учёл , что армяне это не русские рабы
pusto1 16 апреля 2018 | 15:59
ну хоть там какой-то шевелешь