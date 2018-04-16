Волоколамский городской суд принял еще восемь исковых заявлений горожан с требованием закрыть мусорную свалку Ядрово
Волоколамский городской суд принял еще восемь исковых заявлений жителей города с требованием закрыть мусорную свалку Ядрово. По одному из исков заседание состоится 18 апреля, — сообщили «Интерфаксу» в Мособлсуде.
В выходные жители Волоколамска снова протестовали против полигона. Полиция задержала восемь человек – это данные ОВД-Инфо. К вечеру воскресенья всех отпустили.
Комментарии9
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ura_123 16 апреля 2018 | 15:36
Тут Сирия в опасности,акции русала упали,а им чистый воздух и воду подавай?
Прямо пятиколонники и национал саботажники!
jetsam 16 апреля 2018 | 15:39
я правильно понимаю, что
запрет импортной туалетной бумаги
волоколамскому суду не страшен?
отечественные истцы поддержат...
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 15:49
jetsam: Запрет импортной туалетной бумаги нашему суду не страшен, поскольку те лица, для которых бумага задумана, являются ж-ми. Последние, как известно, в суд обратиться не могут.
perestarok 16 апреля 2018 | 15:54
"Волоколамский городской суд принял еще восемь исковых заявлений горожан с требованием закрыть мусорную свалку Ядрово"
Надо все свалки закрыть и мусор оставлять по месту его образования.
condor00 16 апреля 2018 | 16:03
Вот оно, рождение нового сознания человека - участие во всевозможных выборах и иски в суды! По другому это же можно сформулировать соблюдением действующей Конституции, в отличие от власть предержащих.
zapadnay 16 апреля 2018 | 16:03
Остальные горожане думают или всем довольны?
jetsam 16 апреля 2018 | 16:13
zapadnay: а у остальных - нос заложен.
непроходимость, по-жизни.
ed10075 16 апреля 2018 | 16:14
Это правильный шаг, но только при наличии настоящего, истинного и объективного правосудия.
А сейчас есть опасения, как бы это не ударило по заявителям.
Нынешняя власть научилась легализовывать все свои грязные делишки посредством судебных решений "карманного правосудия". В данном случае ручные суды могут отказать заявителям в иске и признать законным существование этой свалки.
condor00 16 апреля 2018 | 16:24
ed10075: При наличии настоящего правосудия подобных ситуаций не возникало бы. И подача исков в суды - медленно но верно решает задачу формирования правового государства. На блюдечке этого никогда готовым не будет.