"Волоколамский городской суд принял еще восемь исковых заявлений горожан с требованием закрыть мусорную свалку Ядрово"

Волоколамский городской суд принял еще восемь исковых заявлений жителей города с требованием закрыть мусорную свалку Ядрово. По одному из исков заседание состоится 18 апреля, — сообщили «Интерфаксу» в Мособлсуде.

В выходные жители Волоколамска снова протестовали против полигона. Полиция задержала восемь человек – это данные ОВД-Инфо. К вечеру воскресенья всех отпустили.