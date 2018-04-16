Законопроект об ответных санкциях против США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15-го мая, — такое решение принял совет нижней палаты. Предлагается, в частности, запретить ввоз американского алкоголя, табачных изделий, сельскохозяйственной продукции и американских лекарств.