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15:30, 16 апреля 2018

Законопроект об ответных санкциях против США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15-го мая

Законопроект об ответных санкциях против США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15-го мая, — такое решение принял совет нижней палаты. Предлагается, в частности, запретить ввоз американского алкоголя, табачных изделий, сельскохозяйственной продукции и американских лекарств.

Комментарии

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sumars 16 апреля 2018 | 15:32

ну вот как тут не вспомнить про Воронеж

zapadnay 16 апреля 2018 | 15:34

sumars:
Пенсионеры, держитесь! Кора дуба, по депутату Толстому, вам в помощь.

gordy 16 апреля 2018 | 15:46

"Предлагается, в частности, запретить ввоз американского алкоголя, табачных изделий, сельскохозяйственной продукции и американских лекарств."


Лекарства, как и алкоголь с табаком и молоком, вредны для здоровья?

slsde 16 апреля 2018 | 15:35

к тому времени этих санкций уже столько будет, что нацлидер ваще никогда из запоя не выйдет...

monik_7 16 апреля 2018 | 15:56

slsde: а им надо постоянную комиссию по реагированию учредить потому что Анаконда только начала в колечки заворачиваться

sim202_ 16 апреля 2018 | 15:35

А запретить себе лечиться на вражеском Западе не хочуть?
Или детишков в Рассеюшку вернуть?

ura_123 16 апреля 2018 | 16:03

sim202_: Так тож ответные санкции супротив Ворнежа,а не себя любимых!
Я так думая что этот Толстой,впрочем как и Кобзон не будут грызть кору дуба и запивать это снадобье боярышником...

jetsam 16 апреля 2018 | 15:36

подмосковье. 80км по горьковскому шоссе.
раньше было дубов много. теперь за час ни одного не нашел в лесу.
и где кору брать? неужели "порубили все дубы на гробы"?(с)

vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 15:36

Скажем своё дружно-патриотическое НЕТ! мериканским ядовитам лекарствам!
Только Отечественные Дженерики!
Государство похоронит.

max3446 16 апреля 2018 | 15:36

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предупредил власти Италии о том, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст для Рима серьёзные проблемы в отношениях с ЕС.

Об этом Волкер заявил в интервью, опубликованном в туринской газете La Stampa.

«Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», — заявил он, напомнив, что ограничения в отношении Москвы являются «не итальянскими, а европейскими мерами».

Одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, подчеркнул спецпредставитель США.

Вот так вот, такое давление на страны ЕС оказывается. после такого заявления есть еще те, кто думаю что в ЕС царит свобода и демократия?

grashupfer 16 апреля 2018 | 15:45

max3446: Алё, дурик, тема беседы об отмашке к началу геноцида в твоей стране! Твоей! Поэтому о своей судьбе и судьбах соседей своих ужасайся. Со своей свободой и демократией ЕС как-нить без соплей, то есть тебя, разберётся.

ura_123 16 апреля 2018 | 16:05

max3446: А зачем с вас снимать санкции??? Это же именно ваши наперебой требовали всё больше и больше!
Отсмеялись Искандеры?

advokat52 advokat 16 апреля 2018 | 15:37

а пусть депутаты нам пример покажут и в добровольном порядке откажутся сами от всего выше перечисленного ну хотя бы на год. А то ведь нам запретят а сами как жрали так и будут все жрать и покупать.

ura_123 16 апреля 2018 | 16:09

advokat52: Да прямо! В период санкций доходы выросли у "кремлёвского пула",госдурки и прости господи,Сената, причёмм почти вдвое...
Кому война,а кому мать родна(с)
"Патриотизм-это чёткое,ясное, хорошо аргументированное обьяснение того, что мы должны жить хуже других" М. Жванецкий
«Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало сказать, безнаказанно – с ощущением собственной правоты».
(О.Хаксли).»

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chapter_2 16 апреля 2018 | 15:39

Каждый человек на Земле имеет право на свободный доступ к любым продуктам питания и право на отбор продуктов для своего рациона. Каждый человек на Земле имеет право на свободный доступ к любым лекарствам и право на выбор лекарств для своего лечения. Ни одно государство мира не может лишать человека этих его универсальных прав. Ограничивать ввоз американских лекарств - преступление против человека!

chapter_2 16 апреля 2018 | 15:45

chapter_2: Вспомним случай с И.Кобзоном. В феврале 2015 г. он был включён в санкционный список лиц, которые в ЕС считаются ответственными за дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Тем не менее И.Кобзону - "гражданину" бандитской ДНР - не смотря на включение в черный список ЕС, разрешили въехать в Евросоюз на лечение. Почему ЕС так поступил?

ЕС не мог нарушить право И.Кобзона на здоровье и жизнь. Гуманитарное сотрудничество и помощь в области обеспечения здоровья людей имеют приоритет перед любыми государственными проблемами. В ЕС соблюдают универсальные права человека: необходимая медицинская помощь должна оказываться каждому больному человеку, независимо от его политических взглядов. Врачи лечат всех: и хороших, и плохих.

monik_7 16 апреля 2018 | 15:58

chapter_2: есть одно исключение - тем, кто голосует за Путина лечиться только путинскими лекарствами

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 15:39

Экономисты! Срочно! Во что лучше вкладывать - в сигареты или в виски, если я курю и пью?

bigmaikl 16 апреля 2018 | 15:44

Одно слово - ГОСДУРА!

sprav77 16 апреля 2018 | 15:45

Почему так долго? Депутат Государственной Думы РФ Роднина в США собралась? К дочке?

bbob 16 апреля 2018 | 15:48

У меня родители в Воронеже живут. Понять бы, пора уже их эвакуировать или обойдется?

bigmaikl 16 апреля 2018 | 15:56

bbob: Эвакуировать!

u237 16 апреля 2018 | 15:57

такое впечатление что правительства Запада и РФ в каком то сговоре против россиян, санкции за санкциями, санкции за санкциями, а народ ни чё так, шевелится

kryymsdyk 16 апреля 2018 | 16:03

u237: Санкций против народа России нет и никогда не было. Кроме путинских санкций.

neyexo 16 апреля 2018 | 15:59

Все что придумано в Америке - запретить.
Технологии американские - запретить

u237 16 апреля 2018 | 16:14

neyexo: пральна, читать при лучине, ездить на тройке, есть горох для поднятия русского духа, и чтобы Русью пахло

abuvgrobu 16 апреля 2018 | 16:03

Западным обывателям втемяшивается в головы, что полковник Кошкина сбежала в «Новичком» в зубах из дома Скрипалей и отравила в Гуте миллиарды мирных сирийцев, перед этим потравив всю Англию, и вообще Россия — это Мордор и империя зла. Нам же внушают, что на нас ополчился прогнивший Запад (который, впрочем, слаб и скоро самоликвидируется), а мстит он нам за то, что мы «встали с колен». Результат на самом деле виден один — обнищание масс.

che21 16 апреля 2018 | 16:04

буду я еще всяких вонючих тварей слушать, что мне делать,,всегдс плевал на их сучьи законы и буду плевать

mercer57 16 апреля 2018 | 16:22

раися стала посмешищем у всего мира....))))

ed10075 16 апреля 2018 | 16:26

И кому от этого будет хуже?
Курящие депутаты намерены перейти на моршанскую махорку?

rampa 16 апреля 2018 | 17:05

ed10075: вы за депутатов не волнуйтесь, они законы не для себя принимают )))

suburban 16 апреля 2018 | 16:29

До 15 мая американцы уже 10 раз санкции успеют принять))) А вы кроме бомбежек Воронежа ответить все равно ничем не можете!

eliseev 16 апреля 2018 | 16:35

К этому времени отношения потеплеют и законопроект задвинут в дальний угол, чтобы не смешить мир и не расстраивать население.

killbalafre 16 апреля 2018 | 16:36

"Предлагается, в частности, запретить ввоз американского алкоголя, табачных изделий, сельскохозяйственной продукции и американских лекарств."
Русские не баись, братская страна не бросит в беде. Обожрались белорусскими креветками, теперь обопьтесь белорусским джим бимом и джек дэниелсом и обкуритесь белорусским мальбро
Батька форэва!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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