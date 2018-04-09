Процесс в отношении медсестры, осужденной за изображения в закрытом альбоме «ВКонтакте», проходил с нарушениями

Адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин, защищающий интересы приговоренной к двум годам условно за изображения в закрытом альбоме соцсети «ВКонтакте» Оксаны Походун, рассказал, что судебный процесс в Советском районном суде Красноярска проходил с нарушениями. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Там были многочисленные нестыковки и нарушения. Мы считаем, что из-за этого мы должны быть как минимум оправданы», — сказал он.

В.Васин пояснил, что позиция обвинения строилась на доказательствах, которые защита считает недопустимыми. В частности в протоколах осмотра оперативников адвокаты обнаружили многочисленные нестыковки и признаки подлога.

«Мы говорили о том, что строить позицию обвинения на данных ничтожных доказательствах невозможно, потому что где-то время не сходится, много где скрин обрезан, где-то дата из будущего выскакивает на заднем плане – протокол составлялся 20 июня, а на заднем фоне дата 14 июля», — рассказал он.

Кроме того, в материалах дела отсутствовал компакт-диск с цифровыми исходниками скриншотов тех изображений, из-за которых было возбуждено уголовное дело. В.Васин также считает недоказанной позицию обвинения в отношении того, что О.Походун занималась «пассивным распространением» изображений. Он подчеркнул, что фотографии хранились в закрытом альбоме, доступ к которому имела только его подзащитная.

«Признака публичности, как мы утверждаем, не было. И Оксана стоит на своем и вину не признает. Она не распространяла эти фотографии, это доказано. Она не делала репостов, она не делала постов с данными фотографиями, это тоже доказано», — пояснил он, добавив, что в этом же закрытом альбоме хранится еще около пяти тысяч картинок.

Ранее Советский районный суд Красноярска приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам условно за то, что она в закрытом альбоме социальной сети «ВКонтакте» разместила серию изображений, которые, с точки зрения суда, возбуждают ненависть и вражду по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).