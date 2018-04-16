Смольный заморозил ряд крупных реставрационных проектов в центре города из-за чемпионата мира по футболу

Чиновники решили, что строительные леса будут неуместны во время мундиаля.

Запрет на реставрацию исторических зданий во время чемпионата мира по футболу чиновники объясняют эстетическими соображениями и опасениями за безопасность болельщиков. По мнению властей, строительные леса не просто портят облик Петербурга, но еще и могут служить убежищем для террористов. В итоге некоторым бизнесменам, которые уже приступили к работам, посоветовали закончить их максимально быстро, другим в принципе запретили ремонт фасадов, пишет газета «Деловой Петербург». При этом, как рассказали изданию предприниматели, комитет по охране памятников как правило дает разрешение на реконструкцию, однако не позволяет устанавливать леса. В результате, приступить к работам компании не могут. В Смольном подчеркнули, что массово реставрацию в городе останавливать не планируют, но вопросы в отношении некоторых объектов решаются цитирую в индивидуальном порядке. В аппарате вице-губернатора Игоря Албина также добавили, что у власти нет никаких установок, связанных с запретом по ремонту исторических фасадов.

Последний раз исторические здания в Петербурге массово реставрировали накануне трехсотлетия города. Тогда дома, которые не успели отремонтировать, просто затянули полотнами с нарисованными фасадами.