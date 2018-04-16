Смольный заморозил ряд крупных реставрационных проектов в центре города из-за чемпионата мира по футболу
Чиновники решили, что строительные леса будут неуместны во время мундиаля.
Запрет на реставрацию исторических зданий во время чемпионата мира по футболу чиновники объясняют эстетическими соображениями и опасениями за безопасность болельщиков. По мнению властей, строительные леса не просто портят облик Петербурга, но еще и могут служить убежищем для террористов. В итоге некоторым бизнесменам, которые уже приступили к работам, посоветовали закончить их максимально быстро, другим в принципе запретили ремонт фасадов, пишет газета «Деловой Петербург». При этом, как рассказали изданию предприниматели, комитет по охране памятников как правило дает разрешение на реконструкцию, однако не позволяет устанавливать леса. В результате, приступить к работам компании не могут. В Смольном подчеркнули, что массово реставрацию в городе останавливать не планируют, но вопросы в отношении некоторых объектов решаются цитирую в индивидуальном порядке. В аппарате вице-губернатора Игоря Албина также добавили, что у власти нет никаких установок, связанных с запретом по ремонту исторических фасадов.
Последний раз исторические здания в Петербурге массово реставрировали накануне трехсотлетия города. Тогда дома, которые не успели отремонтировать, просто затянули полотнами с нарисованными фасадами.
Комментарии5
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andre_klimov 16 апреля 2018 | 15:12
А затянуть сеткой с напечатанными изображениями, как должно выглядеть реставрируемое строение? Обычная практика при реконструкционных работах в исторческих местах.
gvs 16 апреля 2018 | 15:13
После ЧМ реставрировать придется пол-Питера ))) Фанаты фронт работ обеспечат )))
perrrkele_satttana 16 апреля 2018 | 15:13
Для чего мне нужены в городе дома с которых не обваливается штукатурка - я знаю. А вот мундиалина, да еще ожидание террористов: а оно мне надо?
koshkaedu 16 апреля 2018 | 15:16
Самое гениальное изобретение - это Потёмкинские Деревни, непреходящие
и несмываемые.
lara17 16 апреля 2018 | 15:27
А окна в домах не прикажут забить досками, а то в квартирах тоже могут прятаться террористы?