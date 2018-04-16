Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной

Ее ранее приговорили к двум годам лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Тогда за осужденную вступилось медицинское сообщество и даже мэрия Москвы и вице-премьер Ольга Голодец.

Слушания проходят в закрытом режиме. Как пишет «Медиазона», суд принял такое решение по просьбу потерпевшей стороны, которую поддержала и прокуратура. Они сослались на то, что в деле фигурирует врачебная тайна. В свою очередь адвокат Елены Мисюриной Генри Резник заметил, что в первой инстанции дело рассматривалось в открытом режиме, а принцип гласности не должен нарушаться и сегодня. Представители врача также обращали внимание, что все диагнозы и медицинские подробности дела уже были разглашены самими потерпевшими, когда они давали интервью журналистам.

Виновной в оказании услуг, которые привели к смерти человека, Мисюрину признал в начале года Черемушкинский суд столицы. По версии следствия, врач неправильно провела трепанобиопсию, в результате чего ее пациент умер спустя несколько дней. Защита настаивала, что в действиях обвиняемой не было умысла, ее нельзя судить по этой статье. Как только был оглашен приговор – два года колонии общего режима – женщину взяли под стражу. После того, как на это дело обратила внимание пресса, пошла волна выступлений в защиту медика, прокуратура попросила отменить приговор и освободить ее из-под стражи.

В начале февраля суд изменил меру пресечения и освободил врача под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.