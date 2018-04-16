"США введут новые санкции в ответ на химическую атаку в Сирии"

Таким образом они дают понять, что применение такого оружия неприемлемо, — сказала накануне в эфире телеканала «Си-Би-Эс» постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли.

«Новые санкции будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с Асадом и применением химического оружия. Думаю, что теперь их все ощутят. Думаю, что мы подробно объяснили свою позицию, и надеемся, что к нашим доводам прислушаются».

Это будет уже четвертый проект американских санкций к России за последние четыре недели.