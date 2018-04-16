США введут новые санкции в ответ на химическую атаку в Сирии
Таким образом они дают понять, что применение такого оружия неприемлемо, — сказала накануне в эфире телеканала «Си-Би-Эс» постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли.
«Новые санкции будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с Асадом и применением химического оружия. Думаю, что теперь их все ощутят. Думаю, что мы подробно объяснили свою позицию, и надеемся, что к нашим доводам прислушаются».
Это будет уже четвертый проект американских санкций к России за последние четыре недели.
Комментарии10
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mazeno 16 апреля 2018 | 15:11
не томите, ждем какие отрасли попрут теперь свое!
и какие алегархи все деньги вернут в россию!
и сколько мне коры дубовой надо заготовить
gordy 16 апреля 2018 | 15:25
"США введут новые санкции в ответ на химическую атаку в Сирии"
Запретят поставку химических удобрений?
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 15:32
Эхо демонстрирует свою подпиндосную сущность, называя сфабрикованный фейк "химической атакой".
ura_123 16 апреля 2018 | 15:12
Видимо в госдуме и совфеде,а также среди вице-премьеров должен подняться гул одобрения санкциями,ведь как они хотели "Больше,ещё больше санкций!",так им ТрампНаш и сделал.
Ура,так сказать...
beobachter 16 апреля 2018 | 15:14
США долго запрягали, но быстро поехали. Что для российской власти оказалось неожиданностью. Она надеялась, что, как при Обаме-ЧМО всё закочится без езды...
max3446 16 апреля 2018 | 15:16
Неожиданно в сирийском городе Дума начались ожесточенные бои между силами Республиканской гвардии САА и боевиками.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«Бойцы занимались разминированием, наткнулись на склад американского вооружения и снаряжения. Тут же как из-под земли выросли басмачи, начали стрелять и началось…» — рассказал собеседник РВ.
Возможно, исламисты планировали эвакуировать склад в ближайшие дни, используя коррупционные связи, но не успели.
Дополнительные подробности уточняются, пока известно, что в результате боестолкновений в квартале Аль-Рахмани есть погибшие и раненые.
Иначе говоря, доказан факт поставки террористам пендостаном оружия!
wojskowy Марек Качоровски 16 апреля 2018 | 15:25
max3446: Где доказательства, логика у вас трёхлетнего ребёнка. Вдумайтесь сами, если конечно способны: Нашли склад в котором было американское оружие и снаряжение. С чего вы взяли, что оно было куплено "басмачами" или получено от США? Именно логика трёхлетнего ребёнка так и работает. Там что был какой-то документ подтверждающий данную ситуацию? США продают оружие как минимум в 80 стран мира, при этом многие его купившие, продают тем, кому США их не поставляют и хорошо на этом зарабатывают. Вам в голову не приходила эта мысль. И последне: Если сепаратисты в Донбассе смогли отыскать оружие и танки с самоходками в шахтах, то отыскать оружие в схронах на территории воюющей страны можно абсолютно любое.
max3446 16 апреля 2018 | 15:33
wojskowy: у меня логика европейцев и американцев. если оружие американское, значит они его поставили. точка. Надо бомбить заводы в пендостане, где это оружие было произведено. Эт тоже западная логика
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 15:38
wojskowy: Пшек. расскажи, каково это, ходить с засунутым в опу дяди Сэма языком? Удобно?
ostapbey 16 апреля 2018 | 15:28
max3446 оружия? А тебе, юрысту, американцы поставляют оружие не в комьютерном виде?
А только грифельным карандашом?
Которым ты ведомость подписываешь по 11.80 слюнявя.
Даже..