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15:02, 16 апреля 2018

86% россиян заявили о нежелании участвовать в  любых протестных акциях

Это следует из опроса Левада-центра. 75% респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями – в них отказались бы участвовать 88% опрошенных.

Комментарии

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roaswen 16 апреля 2018 | 15:03

блевада кроме "86%" знает ещё какие цифры? ))

кстати, если 14% выйдут на улицы, то куйлу придётся в колодце прятаться ))

danko1 16 апреля 2018 | 15:05

roaswen: Прогресс всегда двигает меньшенство.
Но обидно, что у нас столько равнодушных. отвыкших думать самостоятельно, людей.
Раба все убили всего 14 %.

politroller 16 апреля 2018 | 15:08

danko1: >> Прогресс всегда двигает меньшенство.

а как вы думаете, пресловутые 86% - они совсем безнадёжные или у них есть шанс?

amarnsky 16 апреля 2018 | 15:19

politroller: 86 % - мудрые люди....

venmud 16 апреля 2018 | 15:20

politroller: "у них есть шанс?"
========================
Шанс есть всегда, даже в Папуа Новой Гвинее, Десяток честных программ по федеральным каналам ТВ Навального, Шендеровича, Латыниной, Пархоменко, Алексашенко, Соловья на тему: "Что мы могли и чем стали, благодаря..." и все перевернется в головах народа.

midnightblues 16 апреля 2018 | 15:45

politroller: нет-это балласт

tvitov66 16 апреля 2018 | 15:08

danko1: сранья было 90%, а как повеяло сероводородом, так 4% сдуло

bike_nty 16 апреля 2018 | 15:15

tvitov66: Между прочим 4% за 5 часов - если тренд сохранится... :))

boooben 16 апреля 2018 | 15:16

Магическая цифра "86", постоянно появляющаяся то тут то там, явно намекает на возраст ухода Путина. Так что сушите сухари. Зима будет долгой.

amarnsky 16 апреля 2018 | 15:14

danko1: это вы не самостоятельно думаете - поэтому вас можно заманить на всякую бузу бессмысленную - что бы делать пиар вашим вождям .... вы же без вождей не можете...

zapadnay 16 апреля 2018 | 15:15

danko1:
Не думаю, что нужно доверять всяким Левадам и ВЦИОМам.
Да, к тому же, Вы верно подметили, историю делают не массы.
Так что не стоит всерьёз воспринимать эти цифры. Как говорил Горбачёв, вбрасывают. И смотрят, как пошла информации.

zor 16 апреля 2018 | 15:24

danko1: Опрос проходил так:
Подходит мент и помахивая дубинкой спрашивает:
-Вы будете участвовать в любых протестных акциях ?!
88% ответили,что больше не будут думать даже об этом
5% потеряли сознания
3% описались
2% обкакались
2% пытались покончить собой

skkul 16 апреля 2018 | 15:07

roaswen: что ж вас выходит то по 500 человек?

kutun 16 апреля 2018 | 15:40

skkul: А чё вас на автобусах свозили?

merelymy 16 апреля 2018 | 15:09

Обдолбай пропагандосиков заклинило на.

bozk 16 апреля 2018 | 15:04

86 % любят стоять в стойле, в ожидании порки !

polikarpich 16 апреля 2018 | 15:11

bozk:
Любители садо-мазо. У россиян, как я вижу, в большинстве своём какая-то женская психология. Всё им какие-то "сильные руки" требуются, тумаки, которые якобы свидетельствуют о большой любви.
По крайней мере, вмешиваться не будут. Их хата с краю и этого вполне достаточно для них.

fotopolk 16 апреля 2018 | 15:08

86% дрищут перед ворами и бандитами.....

andre_klimov 16 апреля 2018 | 15:10

fotopolk:
Это - неважно. Важно, что этот уровень говорит о том, что российское население не может считаться непричастным за творимое российской властью. И, соответственно - должно нести свою долю ответственности.

drgonish 16 апреля 2018 | 15:24

Нет. Просто им есть чем себя занять в свободное время.

Остальным мало того, что заняться нечем, так еще и повестку дня внятную сформулировать не в состоянии. "Мы здесь власть", "хутин пуй", "раз, два три, Путин уходи".... Глядят на такую оппозицию 86%, и в сторонку отходят.

norgemann 16 апреля 2018 | 15:09

Революцию делает пассионарное меньшинство. Достаточно будет 1% или еще меньше.

idaforever 16 апреля 2018 | 15:32

norgemann: рэволюционэров, провернувших переворот в 17г, было всего 2- 3 тыс чел

(комментарий скрыт)

gvs 16 апреля 2018 | 15:10

А сколько процентов в партизаны уйдет - на спрашивали? )))

zhrv 16 апреля 2018 | 15:13

Опять 86%?

Их заклинило?
Последние "выборы", с великим трудом преодолели отметку в 50%, никто не скажет - куда еще 36% дели, кому отдали?

kp6ic 16 апреля 2018 | 15:14

круто живут, видимо. вообще у них все супер. горд за царя, горд за страну.

gregor 16 апреля 2018 | 15:15

Это как в школе ,в классе , в массе своей было 2 отличника 4 хорошиста и два крепких троечника . Это меньшинство класса , 5 колонна класса , будущие компьютерщики , конструкторы , физики и лирики .
Остальные ,коих большинство ..... как и в жизни где-то 14 % и 86 % .

vlad_sabbath 16 апреля 2018 | 15:15

В Р А Н Ь Ё ! ! !

sg81g 16 апреля 2018 | 15:15

Ух, раздухарилось смелое сексуальное меньшинство. Допустим 86% ленится или не считает нужным, но 14% то тупо сцат с дивана слезть и только кулачками трясут ))

compare 16 апреля 2018 | 15:19

вранье,причем глупое,бездумное,оттого и смешное...

moskalito 16 апреля 2018 | 15:20

14% от всего трудоспособного населения это 11,5 млн. человек. Огадится Росгвардия своего окурка защищать

testmeter 16 апреля 2018 | 15:22

Неужели даже против "агрессивной русофобской политики" США, ЕС и НАТО не будут протестовать?! Непатриотично как-то...

maczyz 16 апреля 2018 | 15:26

Да бросьте,два раза пенсию не выдадут или зарплату на помощь олигархов кинут- и все,покатило-поехало.и касок.стучавших по брусчатке уже ненадо будет.

sprav77 16 апреля 2018 | 15:26

У меня не спросили.

(комментарий скрыт)

bakero 16 апреля 2018 | 15:32

Опять "2/3 россиян" :)

qwerty44444 16 апреля 2018 | 15:33

Путлер может больше не бояться, все спокойно.

bakero 16 апреля 2018 | 15:43

Если валерия с михалковым входят в эти 86%, то нормальные люди откажутся от их песен и фильмов... будем слушать Чайковского...он точно не войдёт!

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