86% россиян заявили о нежелании участвовать в  любых протестных акциях

Это следует из опроса Левада-центра. 75% респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями – в них отказались бы участвовать 88% опрошенных.