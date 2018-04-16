86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях
Это следует из опроса Левада-центра. 75% респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями – в них отказались бы участвовать 88% опрошенных.
Комментарии36
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roaswen 16 апреля 2018 | 15:03
блевада кроме "86%" знает ещё какие цифры? ))
кстати, если 14% выйдут на улицы, то куйлу придётся в колодце прятаться ))
danko1 16 апреля 2018 | 15:05
roaswen: Прогресс всегда двигает меньшенство.
Но обидно, что у нас столько равнодушных. отвыкших думать самостоятельно, людей.
Раба все убили всего 14 %.
politroller 16 апреля 2018 | 15:08
danko1: >> Прогресс всегда двигает меньшенство.
а как вы думаете, пресловутые 86% - они совсем безнадёжные или у них есть шанс?
amarnsky 16 апреля 2018 | 15:19
politroller: 86 % - мудрые люди....
venmud 16 апреля 2018 | 15:20
politroller: "у них есть шанс?"
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Шанс есть всегда, даже в Папуа Новой Гвинее, Десяток честных программ по федеральным каналам ТВ Навального, Шендеровича, Латыниной, Пархоменко, Алексашенко, Соловья на тему: "Что мы могли и чем стали, благодаря..." и все перевернется в головах народа.
midnightblues 16 апреля 2018 | 15:45
politroller: нет-это балласт
tvitov66 16 апреля 2018 | 15:08
danko1: сранья было 90%, а как повеяло сероводородом, так 4% сдуло
bike_nty 16 апреля 2018 | 15:15
tvitov66: Между прочим 4% за 5 часов - если тренд сохранится... :))
boooben 16 апреля 2018 | 15:16
Магическая цифра "86", постоянно появляющаяся то тут то там, явно намекает на возраст ухода Путина. Так что сушите сухари. Зима будет долгой.
amarnsky 16 апреля 2018 | 15:14
danko1: это вы не самостоятельно думаете - поэтому вас можно заманить на всякую бузу бессмысленную - что бы делать пиар вашим вождям .... вы же без вождей не можете...
zapadnay 16 апреля 2018 | 15:15
danko1:
Не думаю, что нужно доверять всяким Левадам и ВЦИОМам.
Да, к тому же, Вы верно подметили, историю делают не массы.
Так что не стоит всерьёз воспринимать эти цифры. Как говорил Горбачёв, вбрасывают. И смотрят, как пошла информации.
zor 16 апреля 2018 | 15:24
danko1: Опрос проходил так:
Подходит мент и помахивая дубинкой спрашивает:
-Вы будете участвовать в любых протестных акциях ?!
88% ответили,что больше не будут думать даже об этом
5% потеряли сознания
3% описались
2% обкакались
2% пытались покончить собой
skkul 16 апреля 2018 | 15:07
roaswen: что ж вас выходит то по 500 человек?
kutun 16 апреля 2018 | 15:40
skkul: А чё вас на автобусах свозили?
merelymy 16 апреля 2018 | 15:09
Обдолбай пропагандосиков заклинило на.
bozk 16 апреля 2018 | 15:04
86 % любят стоять в стойле, в ожидании порки !
polikarpich 16 апреля 2018 | 15:11
bozk:
Любители садо-мазо. У россиян, как я вижу, в большинстве своём какая-то женская психология. Всё им какие-то "сильные руки" требуются, тумаки, которые якобы свидетельствуют о большой любви.
По крайней мере, вмешиваться не будут. Их хата с краю и этого вполне достаточно для них.
fotopolk 16 апреля 2018 | 15:08
86% дрищут перед ворами и бандитами.....
andre_klimov 16 апреля 2018 | 15:10
fotopolk:
Это - неважно. Важно, что этот уровень говорит о том, что российское население не может считаться непричастным за творимое российской властью. И, соответственно - должно нести свою долю ответственности.
drgonish 16 апреля 2018 | 15:24
Нет. Просто им есть чем себя занять в свободное время.
Остальным мало того, что заняться нечем, так еще и повестку дня внятную сформулировать не в состоянии. "Мы здесь власть", "хутин пуй", "раз, два три, Путин уходи".... Глядят на такую оппозицию 86%, и в сторонку отходят.
norgemann 16 апреля 2018 | 15:09
Революцию делает пассионарное меньшинство. Достаточно будет 1% или еще меньше.
idaforever 16 апреля 2018 | 15:32
norgemann: рэволюционэров, провернувших переворот в 17г, было всего 2- 3 тыс чел
gvs 16 апреля 2018 | 15:10
А сколько процентов в партизаны уйдет - на спрашивали? )))
zhrv 16 апреля 2018 | 15:13
Опять 86%?
Их заклинило?
Последние "выборы", с великим трудом преодолели отметку в 50%, никто не скажет - куда еще 36% дели, кому отдали?
kp6ic 16 апреля 2018 | 15:14
круто живут, видимо. вообще у них все супер. горд за царя, горд за страну.
gregor 16 апреля 2018 | 15:15
Это как в школе ,в классе , в массе своей было 2 отличника 4 хорошиста и два крепких троечника . Это меньшинство класса , 5 колонна класса , будущие компьютерщики , конструкторы , физики и лирики .
Остальные ,коих большинство ..... как и в жизни где-то 14 % и 86 % .
vlad_sabbath 16 апреля 2018 | 15:15
В Р А Н Ь Ё ! ! !
sg81g 16 апреля 2018 | 15:15
Ух, раздухарилось смелое сексуальное меньшинство. Допустим 86% ленится или не считает нужным, но 14% то тупо сцат с дивана слезть и только кулачками трясут ))
compare 16 апреля 2018 | 15:19
вранье,причем глупое,бездумное,оттого и смешное...
moskalito 16 апреля 2018 | 15:20
14% от всего трудоспособного населения это 11,5 млн. человек. Огадится Росгвардия своего окурка защищать
testmeter 16 апреля 2018 | 15:22
Неужели даже против "агрессивной русофобской политики" США, ЕС и НАТО не будут протестовать?! Непатриотично как-то...
maczyz 16 апреля 2018 | 15:26
Да бросьте,два раза пенсию не выдадут или зарплату на помощь олигархов кинут- и все,покатило-поехало.и касок.стучавших по брусчатке уже ненадо будет.
sprav77 16 апреля 2018 | 15:26
У меня не спросили.
bakero 16 апреля 2018 | 15:32
Опять "2/3 россиян" :)
qwerty44444 16 апреля 2018 | 15:33
Путлер может больше не бояться, все спокойно.
bakero 16 апреля 2018 | 15:43
Если валерия с михалковым входят в эти 86%, то нормальные люди откажутся от их песен и фильмов... будем слушать Чайковского...он точно не войдёт!