Жительница Красноярска приговорена к 2 годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте

Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте. Впрочем, ФСБ утверждало, что альбом был в открытом доступе. Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды.

Обвинение просило приговорить Походун к полутора годам колонии-поселения. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Как сказал «Эху Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, в деле было допущено множество нарушений. Представители защиты считают, что заведение уголовного дела связано с гражданской активностью Оксаны Походун. Она была одним из организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске.