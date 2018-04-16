Жительница Красноярска приговорена к 2 годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте
Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте. Впрочем, ФСБ утверждало, что альбом был в открытом доступе. Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды.
Обвинение просило приговорить Походун к полутора годам колонии-поселения. Защита настаивала на оправдательном приговоре.
Как сказал «Эху Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, в деле было допущено множество нарушений. Представители защиты считают, что заведение уголовного дела связано с гражданской активностью Оксаны Походун. Она была одним из организаторов антикоррупционного митинга в Красноярске.
Комментарии9
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andre_klimov 16 апреля 2018 | 15:04
Да не врут службисты. Это ж ВК - то есть их вотчина, какие могут быть закрытые от них альбомы?
skreportyanka 16 апреля 2018 | 15:05
Путинская блевотина.
irinaapril 16 апреля 2018 | 15:05
А какое конкретно изображение было?
polba 16 апреля 2018 | 15:44
irinaapril: А там много было. Например фото Гюльчехры Бобокуловой с отрезанной головой девочки и надписью "Рамзан, не уходи!"
compare 16 апреля 2018 | 15:17
дикость,похоже стала обыденностью...как в Римской империи.перед ее кончиной...
pavel_liberal Павел Кузнецов 16 апреля 2018 | 15:18
Эволюция диктатуры дошла до той стадии, когда реальной стала уже не посадка за распространение того, что не нравится власти, а уже за сам факт мыслепреступления, даже если таковой не демонстрировался публично.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 15:19
Свобода слова, чо.... великая страна с почти стопроцентной поддержкой лидера ссытся от вида картинки.... Совок именно так и подох.
antimrakobes 16 апреля 2018 | 15:34
Обыкновенный фашизм...
polba 16 апреля 2018 | 15:46
antimrakobes: Совершенно верно. То, что хранила и распространяла Оксана Походун именно так и называется - обыкновенный фашизм.