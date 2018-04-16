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14:32, 16 апреля 2018

Кабмин выделяет регионам два миллиарда рублей на медицинскую информационную систему

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из Резервного фонда правительства регионам. На эти средства больницы и поликлиники должны будут перейти на электронный документооборот, передает ТАСС.

«Документ касается внедрения медицинских информационных систем, я подписал распоряжение о выделении дополнительных денег — двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства, эти межбюджетные трансферты поступят в 75 регионов», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. По его словам, «деньги выделяются впервые, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот».

Комментарии

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bozk 16 апреля 2018 | 14:38

Итог известен: ни денег, ни системы

general_123 16 апреля 2018 | 14:49

bozk: Итог известен: ни денег, ни системы
___________________________________

Потому что не хватило. И попросят ещё в три раза больше!

tanyaya 16 апреля 2018 | 15:03

Что-то жалкий - жопистый какой-то. Слабо от щедрот добавить со счёта своей уточки десятка два миллиардов?
Нет, так он никогда не станет другом Путина. Брал бы пример с Сергея Павловича Ролдугина, дружбой с которым гордится Путин.
Вот Ролдугин не мелочился: снял со своего панамского офшорика 2 мильярда баксов (баксов, а не рубликов, т.е. в 65 раз больше снял, не задумываясь), да и отвиолончелил всю страну!
Поговаривают, теперь в каждом сельском детском саду как минимум одну виолончель Страдивари детки за струны дёргают. А в каждом кружке народного пения и танца минимум две скрипочки того же Страдивари или, как минимум Гварнери.
И чекист гордится своим другом!
А Ведмедь, тьфу, жалкий и жопистый.
Им чекист не гордится!

fikus74 16 апреля 2018 | 14:38

Выделяет, как кору дуба жевать и бояркой это запивать..

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 14:41

Ушам не верю! По 14 рублей и 29 копеек на каждого гражданина! (может, калькулятор врет)

lara17 16 апреля 2018 | 14:45

И как электронный документооборот поможет улучшить лечение больных?

andy66 16 апреля 2018 | 15:34

может. В медицине полно случаев, когда качество лечения зависит также и от того, с какой скоростью принимаются решения в системе. Бывают случаи когда счет идет на дни, а бывает и на часы. А еще электронный оборот документов экономит деньги. Но чтобы это все работало - нужно чтобы система хотела достичь лучшего результата лечения, а не распила бабла (((

natayak 16 апреля 2018 | 15:36

lara17: Да никак. Там, где этот самый документооборот введен, врач 100% времени приема больного жмет на кнопки. Больного осматривать некогда.

petrovitchcolyan 16 апреля 2018 | 14:45

Больницы все позакрывали, а документооборот там зачем ?
Короче опять по своим распределят, чтоб главврач района себе новую любовницу завел - подороже.

ha12raz 16 апреля 2018 | 14:47

А кампутеры без лекарств лечат ?.

sasass 16 апреля 2018 | 14:55

Ничего не получиться , деньги разворуют , а шариковая ручка останется ....

curhatuy6 16 апреля 2018 | 15:00

Следующим "распоряжением" будет повсеместное введение естественного отбора в медицины. Не надо ни электронной документации, ни лекарств, ни оборудования, ни больниц. Дешево и сердито. Все для народонаселения! Кушайте пожалуйста:(((

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