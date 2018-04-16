Кабмин выделяет регионам два миллиарда рублей на медицинскую информационную систему

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из Резервного фонда правительства регионам. На эти средства больницы и поликлиники должны будут перейти на электронный документооборот, передает ТАСС.



«Документ касается внедрения медицинских информационных систем, я подписал распоряжение о выделении дополнительных денег — двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства, эти межбюджетные трансферты поступят в 75 регионов», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. По его словам, «деньги выделяются впервые, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот».