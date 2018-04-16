Семь заключенных погибли и 17 пострадали в результате массовой драки в тюрьме в американском штате Южная Каролина
Отмечается, что никто из персонала учреждения не пострадал. В тюрьме строгого режима содержатся около полутора тысяч заключенных, осужденных за тяжкие преступления.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bosen48 16 апреля 2018 | 14:44
Во много раз больше, чем при ударе по Сирии.
haldey 16 апреля 2018 | 14:49
В Америке самая демократическая тюрьма, там выбирают начальника тюрьмы прямым голосованием... Там ФСИН самая демократическая, ну и т.д. всякая демолиберальная чушь... Голодовка, плохие условия содержания... ЭМ держите ситуацию в тюрьме в фокусе, а то начнутся гонения за взгляды...
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:45
Демократически погибли.
Любой "москвич пенсионер" знает, что лучше в американской тюрьме сидеть, чем в рашке на воле.
drgonish 16 апреля 2018 | 15:08
xoxlbizombi:
[Любой "москвич пенсионер" знает, что лучше в американской тюрьме сидеть, чем в рашке на воле. ]
Это из-за Путина или из-за того, что грузин в Москве скоро будет больше, чем в Грузии?
komandarm___68 16 апреля 2018 | 14:49
Америка на марше...
На марше демократии и толерантности ))
sg81g 16 апреля 2018 | 15:04
Трамп сорвал зло на заключенных после провала в Сирии..
bobiksdoh 16 апреля 2018 | 15:05
Вот оно истинное лицо империализма!