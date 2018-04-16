Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АвтоВАЗа
По данным ФАС, концерн рассылал дилерам письма, в которых указывал расчет стоимости техобслуживания и финальную цену. Часть дилеров руководствовалась этими рекомендациями, — говорится в сообщении службы.
Комментарии2
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antimrakobes 16 апреля 2018 | 14:44
Всё верно, у них монополия на производство тазов!
alex55 16 апреля 2018 | 15:01
Похоронить Автоваз - достойный ответ на санкции США. GM и Ford в панике...