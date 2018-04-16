Четыре водителя ГБУ «Автомобильные дороги» мэрии Москвы объявили голодовку

Видео опубликовал в своем Фейсбуке глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин. Протестующие требуют от мэра Собянина отставки главы ГБУ Александра Орешкина, соблюдения трудового кодекса, выплаты премий водителям. При этом они подчеркивают, что хотят добиться справедливости мирными методами.