Четыре водителя ГБУ «Автомобильные дороги» мэрии Москвы объявили голодовку
Видео опубликовал в своем Фейсбуке глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин. Протестующие требуют от мэра Собянина отставки главы ГБУ Александра Орешкина, соблюдения трудового кодекса, выплаты премий водителям. При этом они подчеркивают, что хотят добиться справедливости мирными методами.
Комментарии7
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kara 16 апреля 2018 | 14:44
Гудков! Твой ход! Чем ты ответишь? Где твоя жертва? Пост мера, это вам не в Жан-жаке
sir_charlie 16 апреля 2018 | 14:54
kara: Отставной полковник ФСБ Гена Г. в ответ объявил полусухую голодовку - неделю жить на пенсию отставного полковника ФСБ и, как сказал Гена Г., доголодовать до 199 кг живого веса!
takao 16 апреля 2018 | 15:04
Что такое "ГБУ"?
Главное______Управление.
Какое?? "Больничное"? "Бойцовое"? "Бронетанковое"?
ЭХО, на фига заставлять догадываться?
Неужто трудно расшифровать?
max3446 16 апреля 2018 | 14:48
как то маловато народу яшин подкупил для своего пиара. или по факту ни один из голодающих никакого отношения не имеет к ГБУ «Автомобильные дороги»? Кстати это пустое место яшин так и не отчитался сколько он денег из бюджета украл вместе с боевиками с корочками депутатов, на какие шиши им куплены часы и костюмы и что стало с квартирой, откуда он роную бабушку выгнал
kindman_a 16 апреля 2018 | 14:52
max3446:
Поголодай-ка ты - в знак солидарности с водилами.
Или работяги за рулем - для тебя пиарящееся быдло, а?
kara 16 апреля 2018 | 14:58
kindman_a: вам не кажется, что голодовка и мирным путём, это не одно и тоже?
Голодовка, это когда все мирные методы исчерпаны, так получается, что кто то врет.
qwerty44444 16 апреля 2018 | 15:27
Голодовка- это в думской столовке не обедать, да? "Голодными" поганую баранку на мерседесах "S" крутить? Да там очередь из родственничков стоит на такое теплое место.