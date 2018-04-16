СК возобновил проверку по фактам отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-мл.
Следственный комитет возобновил проверку по фактам двух отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-младшего, — рассказал Коммерсанту адвокат Вадим Прохоров. Возобновление проверки он связал с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля.
Проверку проводит отделение СК по району Хамовники. Следователь уже опросил по скайпу самого Кара-Мурзу и его супругу, Евгению.
В первый раз Кара-Мурзу госпитализировали с отравлением в 2015 году, а затем, повторно, в 2017-м. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».
Комментарии15
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idruker 16 апреля 2018 | 14:36
Выяснится, что отравили его в первый раз МИ5, во воторой МИ6
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 14:45
Небось решили, что что- то давно Навального не сажали...
gordy 16 апреля 2018 | 14:47
"Возобновление проверки он связал с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля."
Будут искать британский след?
u237 16 апреля 2018 | 14:53
idruker: небензи, у России богатое прошлое, настоящее да и будущее такое же светлое, наследники лаборатории Майрановского живут поживают народ отравляют. Берегись как бы родное ФСБ нечаянно каким нибудь газом тебя не освободило от бренной оболочки, и МИ5 с её МИ6 рядом не стоит
relocated 16 апреля 2018 | 14:54
idruker: Навитёк, навитёк... Какой навитёк?
ts 16 апреля 2018 | 14:37
Его тоже что ли Новичком сбрызнули? Пора искать британский след...
jetsam 16 апреля 2018 | 14:41
ясен пень - британцы отравили.
это они тренировались, перед скрипалями....
точно, изучали распределение, отходы, огороды...
не учли только туман в "туманном альбионе".......
koshkaedu 16 апреля 2018 | 14:44
Это всё жених Юлии. Нет сомнения, что Щекочихина тоже он. У, Иуда!
chichanik 16 апреля 2018 | 14:47
Надо ему уезжать ...посадят
skkul 16 апреля 2018 | 14:49
chichanik: он в США, думаете посадят?)))
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 14:49
Ох, что-то мне подсказывает, что следователи расплетут коррупцию. И выяснят, как из секретного цеха коррупционеры воровали отравитель в таких количествах, что грозное ОВО становилось легким слабительным. Замешаны гендир с главбухом и председатель садового товарищества. ОПГ травила тлю и колорадского жука.
sg81g 16 апреля 2018 | 14:50
Тут некто Ющенко интересуется , украинцам можно обращаться? )))
Ща все, кто паленкой когда то траванулся, как ломанутся в СК..
nik476 16 апреля 2018 | 14:56
ХочУт выяснить - почему не помер.
srk2658lu 16 апреля 2018 | 15:04
//врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».//
Диагноз, достойный бандитской власти.
Зачем ей себя раскрывать?
demosua 16 апреля 2018 | 15:36
не исключено, что это отголосок подковерного противоборства двух ведомств - ск и фсб...