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14:30, 16 апреля 2018

СК возобновил проверку по фактам отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-мл.

Следственный комитет возобновил проверку по фактам двух отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-младшего, — рассказал Коммерсанту адвокат Вадим Прохоров. Возобновление проверки он связал с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля.

Проверку проводит отделение СК по району Хамовники. Следователь уже опросил по скайпу самого Кара-Мурзу и его супругу, Евгению.

В первый раз Кара-Мурзу госпитализировали с отравлением в  2015 году, а затем, повторно, в 2017-м. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».

Комментарии

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idruker 16 апреля 2018 | 14:36

Выяснится, что отравили его в первый раз МИ5, во воторой МИ6

luger_max_otto 16 апреля 2018 | 14:45

Небось решили, что что- то давно Навального не сажали...

gordy 16 апреля 2018 | 14:47

"Возобновление проверки он связал с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля."

Будут искать британский след?

u237 16 апреля 2018 | 14:53

idruker: небензи, у России богатое прошлое, настоящее да и будущее такое же светлое, наследники лаборатории Майрановского живут поживают народ отравляют. Берегись как бы родное ФСБ нечаянно каким нибудь газом тебя не освободило от бренной оболочки, и МИ5 с её МИ6 рядом не стоит

relocated 16 апреля 2018 | 14:54

idruker: Навитёк, навитёк... Какой навитёк?

ts 16 апреля 2018 | 14:37

Его тоже что ли Новичком сбрызнули? Пора искать британский след...

jetsam 16 апреля 2018 | 14:41

ясен пень - британцы отравили.
это они тренировались, перед скрипалями....
точно, изучали распределение, отходы, огороды...
не учли только туман в "туманном альбионе".......

koshkaedu 16 апреля 2018 | 14:44

Это всё жених Юлии. Нет сомнения, что Щекочихина тоже он. У, Иуда!

chichanik 16 апреля 2018 | 14:47

Надо ему уезжать ...посадят

skkul 16 апреля 2018 | 14:49

chichanik: он в США, думаете посадят?)))

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 14:49

Ох, что-то мне подсказывает, что следователи расплетут коррупцию. И выяснят, как из секретного цеха коррупционеры воровали отравитель в таких количествах, что грозное ОВО становилось легким слабительным. Замешаны гендир с главбухом и председатель садового товарищества. ОПГ травила тлю и колорадского жука.

sg81g 16 апреля 2018 | 14:50

Тут некто Ющенко интересуется , украинцам можно обращаться? )))
Ща все, кто паленкой когда то траванулся, как ломанутся в СК..

nik476 16 апреля 2018 | 14:56

ХочУт выяснить - почему не помер.

srk2658lu 16 апреля 2018 | 15:04

//врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».//
Диагноз, достойный бандитской власти.
Зачем ей себя раскрывать?

demosua 16 апреля 2018 | 15:36

не исключено, что это отголосок подковерного противоборства двух ведомств - ск и фсб...

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