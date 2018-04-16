СК возобновил проверку по фактам отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-мл.

Следственный комитет возобновил проверку по фактам двух отравлений заместителя председателя движения Открытая Россия Владимира Кара-Мурзы-младшего, — рассказал Коммерсанту адвокат Вадим Прохоров. Возобновление проверки он связал с международным вниманием к делу Сергея Скрипаля.

Проверку проводит отделение СК по району Хамовники. Следователь уже опросил по скайпу самого Кара-Мурзу и его супругу, Евгению.

В первый раз Кара-Мурзу госпитализировали с отравлением в 2015 году, а затем, повторно, в 2017-м. В обоих случаях врачи поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».