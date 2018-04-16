Бывший президент Армении Серж Сарксян выдвинут на пост премьер-министра страны
В центре Еревана проходят массовые акции протеста оппозиции. Участники митинга обещают не пропустить кортеж Сарксяна к парламенту, где будет проходит голосование. Власти уже пообещали разогнать акцию, если митингующие не разойдутся добровольно.
Комментарии8
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tks 16 апреля 2018 | 14:34
Оранжисты! С визитками Яроша!! Бузотёры!!!
general_123 16 апреля 2018 | 14:45
Скоро у России ещё на одного друга меньше станет...
varangian2011 16 апреля 2018 | 14:59
general_123: У России хоть какие но друзья имеются, в том числе в Европе, а у Украины нет вообще ни одного дружественного народа. С поляками разосрались, с русскими разосрались, Беларусь гораздо больше к России тяготеет. Так что позаботьтесь лучше о своих друзьях.
zapadnay 16 апреля 2018 | 15:24
Пересаживаются с места на место, вопреки логике и развитию общества. Нежелающие уходить, решают исключительно свои личные цели.
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 14:48
Владимир Владимирович одобрил.
Остальных - расстрелять.
voenpes 16 апреля 2018 | 14:54
Есть с кого брать пример.
neyexo 16 апреля 2018 | 15:10
Стоит еще Армения?
Не рухнула?
compare 16 апреля 2018 | 15:21
а что,не знают,куда этого ж...лиза,пристроить?