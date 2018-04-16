Бывший член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Вячеслав Башков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что скончавшийся в Екатеринбурге журналист Максим Бородин звонил ему незадолго до гибели. По словам В.Башкова, журналист позвонил ему 11 апреля в 5 утра, опасаясь, что к нему пришли с обыском.

«Максим сказал, что у него на балконе человек с оружием и что он видел на лестничной площадке людей в камуфляже и в масках. Он высказал опасения, что у него готовится обыск, и попросил совета и юридической помощи, то есть ему нужны были адвокаты», — рассказал В.Башков.

Менее чем через полтора часа М.Бородин перезвонил В.Башкову и сообщил, что ошибся. По его словам, силовики оказались на лестничной площадке в рамках учений. «Он извинился, сказал, что он ошибся – тут якобы какие-то учения идут. Поскольку у нас время такое – Чемпионат мира по футболу, то подобные учения у нас в центре города — дело обычное», — отметил он.

По словам В.Башкова, врачи в больнице, куда был доставлен журналист, сообщили его коллегам, что алкоголя в крови М.Бородина обнаружено не было.

В.Башков не исключает, что гибель М.Бородина может быть связана с его журналистской деятельностью.

«Связывать тут можно только лишь с одним – с журналистской деятельностью Максима. Он достаточно известный в Екатеринбурге журналист криминальной хроники», — отметил он.

12 апреля журналист РИА «Новый день» Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. 15 апреля стало известно, что журналист скончался в реанимации екатеринбургской больницы.

М.Бородин участвовал в расследовании гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.