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Эксклюзив Эха 14:18, 16 апреля 2018

Незадолго до гибели журналист Бородин сообщал о возможном обыске в своей квартире — правозащитник Башков

Бывший член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Вячеслав Башков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что скончавшийся в Екатеринбурге журналист Максим Бородин звонил ему незадолго до гибели. По словам В.Башкова, журналист позвонил ему 11 апреля в 5 утра, опасаясь, что к нему пришли с обыском.

«Максим сказал, что у него на балконе человек с оружием и что он видел на лестничной площадке людей в камуфляже и в масках. Он высказал опасения, что у него готовится обыск, и попросил совета и юридической помощи, то есть ему нужны были адвокаты», — рассказал В.Башков.

Менее чем через полтора часа М.Бородин перезвонил В.Башкову и сообщил, что ошибся. По его словам, силовики оказались на лестничной площадке в рамках учений. «Он извинился, сказал, что он ошибся – тут якобы какие-то учения идут. Поскольку у нас время такое – Чемпионат мира по футболу, то подобные учения у нас в центре города — дело обычное», — отметил он.

По словам В.Башкова, врачи в больнице, куда был доставлен журналист, сообщили его коллегам, что алкоголя в крови М.Бородина обнаружено не было.

В.Башков не исключает, что гибель М.Бородина может быть связана с его журналистской деятельностью.

«Связывать тут можно только лишь с одним – с журналистской деятельностью Максима. Он достаточно известный в Екатеринбурге журналист криминальной хроники», — отметил он.

12 апреля журналист РИА «Новый день» Максим Бородин при невыясненных обстоятельствах выпал с балкона пятого этажа. 15 апреля стало известно, что журналист скончался в реанимации екатеринбургской больницы.

М.Бородин участвовал в расследовании гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Комментарии

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aleks50 Алексей Клубников 16 апреля 2018 | 14:24

Российские терпилы сглотнут и это убийство ради одного любителя виолончелей.

skkul 16 апреля 2018 | 14:26

Почитал в предыдущих новостях комменты-вся либерастня уверена, что его убили по приказу Путина, Пригожина, Шойгу( нужное подчеркнуть)
Вот и возникает вопрос. В России противников валят тупо съимитировав несчастный случай, зато за границу везут, то полоний, то БОВ)))

polikarpich 16 апреля 2018 | 14:52

skkul: И? В каком из этих случаев, по-вашему, своих противников убили именно Путин, Пригожин, Шойгу? В нужном месте поставьте галочку, плиз!

tks 16 апреля 2018 | 14:28

Убийцы, замаскированные под спецслужбы, со ссылкой на учения?
Где-то нечто подобное уже всплывало...

fr_perren 16 апреля 2018 | 14:39

tks: Спецслужбы=убийцы.. если ты не умеешь убивать тебя ни в одну спецслужбу не примут.

zor 16 апреля 2018 | 15:05

tks: Это когда нашли гексоген в подвале дома.
"А город подумал,а город подумал:ученья идут"

ura_123 16 апреля 2018 | 15:14

tks: Рязанские учения и рязанский сахар... Не ошибся?

vetberg 16 апреля 2018 | 14:30

Бедный парень!Вся жизнь впереди,умный,красивый и такие твари!

punyoshohlai 16 апреля 2018 | 14:39

vetberg:
Россия. Стабильные 10е

danko1 16 апреля 2018 | 14:52

punyoshohlai: Только тогда с бандитами боролись, а теперь те выжившие бандиты всюду во власти и бандиты их от четсных людей защищают.

georg100 16 апреля 2018 | 14:52

Чему удивляться, если генералы МВД из окон прокуратуры падают.
Что делать с собакой, хоть раз попробовавшей человеческой плоти? Наказывать? Усердней тренировать? Ответ очевиден.

polikarpich 16 апреля 2018 | 14:57

Может, и зря он с дерьмом этим связался. Оно же ведь мстительное, липкое и зело вонючее.
Но ведь он журналист. Может, на таких людях всё и держится, чтобы окончательно не протухло.
Вот тут, в отличие от покромсанных бандосов из "Вагнера", которые за "бабло" маму родную зарежут, можно и действительно сказать:"Светлая память!".

sasass 16 апреля 2018 | 15:01

Бородин ошибся - это бандиты проводили учения и он поверил им и в результате он лишился жизни....

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