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14:08, 16 апреля 2018

Новое развитие получил судейский скандал вокруг матча «Краснодара» с тульским «Арсеналом»

Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко обвинила руководство корпуса рефери в покровительстве ряду арбитров, которые допускают результативные ошибки на матчах российского чемпионата.

Наталья Авдонченко открыто выступила против главы судейского корпуса Андрея Будогосского. В интервью порталу «Чемпионат.ком» она обвинила его в том, что в просторечии называется «крышеванием». Наталья Авдонченко, которая входит в судейский комитет РФС, заявила, что Будогосский лоббирует кандидатуры своих учеников из основанного им центра «Арбитр». Цитата из интервью Чемпионату: «Сегодняшний руководитель комитета позволяет им все и все им прощает. Они судят как в Варфоломеевскую ночь». По словам Авдонченко, среди рефери давно зреет недовольство Будогосским, но арбитры бояться критиковать его.

Напомним, очередной судейский скандал разгорелся в субботу во время матча «Краснодара» с тульским «Арсеналом». Арбитр Артем Чистяков показал желтую карточку нападающему «быков» Федору Смолову за симуляцию, хотя в том эпизоде должен был назначать пенальти за фол на форварде. Карточка стала для Смолова четвертой в чемпионате и, в итоге, он вынужден будет пропустить следующую игру, а в ней «Краснодар» встретиться с ЦСКА – главным конкурентом в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Ошибку Чистякова уже признал судейский комитет и сам Будогосский. Вот только регламент не позволяет отменить задним числом желтую карточку, даже если та показана ошибочно. «Краснодар», к слову, апелляции пока не подал.

Артем Чистяков и ранее становился фигурантом громких судейских скандалов. Год назад острую критику вызвала его работа на матче ФНЛ между «Тюменью» и воронежским «Факелом». Тогда Чистяков назначил три пенальти в ворота воронежцев.

Комментарии

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gregor 16 апреля 2018 | 14:34

Кого это удивило ?
Ну коррупция .
А где в России её нет ?
В Кремле ?
Вот -вот ,и мне смешно .

fmsf FMSF 16 апреля 2018 | 14:46

Это в спорте. Что, конечно, недопустимо и нежелательно.

А в судах-то что творится???
И люди ничего не знают.

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