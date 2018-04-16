Минфин США, как ожидается, сегодня объявит о новых санкциях в отношении России из-за предполагаемой химатаки в Сирии

Минфин США, как ожидается, сегодня объявит о новом пакете санкций в отношении России из-за предполагаемой химатаки в Сирии. Из-за этого вновь началось ослабление рубля и падение курса акций некоторых российских компаний.

О введении очередных санкций ранее рассказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничительные меры коснутся компаний, которые поддерживали правительство Башара Асада и поставляли в Сирию технологии, связанные с производством химического оружия. Хейли назвала это «мощным сигналом» и выразила надежду, что он будет услышан в Москве. При этом в Совете Федерации уверяют, что таких компаний в России нет.

Ожидание новых санкций сказывается и на биржевых котировках – так, рубль заметно подешевел к доллару и евро. Очередное обрушение ждало акции «Русала» миллиардера Олега Дерипаски, который в начале апреля попал под американские санкции. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума – их стоимость упала сразу на 30 процентов. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным.

Напряженность вокруг Сирии возникла после предполагаемой химической атаки в городе Дума, в которой западные страны обвинили войска Башара Асада. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории.