Минфин США, как ожидается, сегодня объявит о новых санкциях в отношении России из-за предполагаемой химатаки в Сирии
Минфин США, как ожидается, сегодня объявит о новом пакете санкций в отношении России из-за предполагаемой химатаки в Сирии. Из-за этого вновь началось ослабление рубля и падение курса акций некоторых российских компаний.
О введении очередных санкций ранее рассказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничительные меры коснутся компаний, которые поддерживали правительство Башара Асада и поставляли в Сирию технологии, связанные с производством химического оружия. Хейли назвала это «мощным сигналом» и выразила надежду, что он будет услышан в Москве. При этом в Совете Федерации уверяют, что таких компаний в России нет.
Ожидание новых санкций сказывается и на биржевых котировках – так, рубль заметно подешевел к доллару и евро. Очередное обрушение ждало акции «Русала» миллиардера Олега Дерипаски, который в начале апреля попал под американские санкции. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума – их стоимость упала сразу на 30 процентов. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным.
Напряженность вокруг Сирии возникла после предполагаемой химической атаки в городе Дума, в которой западные страны обвинили войска Башара Асада. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории.
Комментарии12
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bosen48 16 апреля 2018 | 14:16
Прежде чем публиковать подобную новость, не грех бы было на курс посмотреть. Так вот после подъёма курс доллара и евро упал почти на 2 рубля. И после этого ЭМ хочет, чтобы им верили?!
ostapbey 16 апреля 2018 | 14:28
bosen48: во сколько часов взглянуть?
Есть у тебя сведения во сколько Трамп таймер падения нажмет?
А то бла бла раньше срока и Каренина не позволяла себе с Вронским ..
А с паровозом запросто!
Даже.
prutkov100 16 апреля 2018 | 14:32
Почему эхо не пишет - Что там у армян ? А , ведь там ооочень интересные события сейчас происходят . Боятся , что пример заразительный ?
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:32
ostapbey: Таймер. Падения. Даже. Гыыы. Хи-хи. Портянки. Рашка.
Краткий словарь быдлохохловатников.
ostapbey 16 апреля 2018 | 14:34
xoxlbizombi: а ну скажи "ПАЛЯНИЦЯ"
челюстью с русским прищуром.
Даже..
seryj_wolk 16 апреля 2018 | 15:01
ostapbey: Хорошо протраханный рфик автоматически становится крепче! Однако, как известно все крепкое является хрупким.
ostapbey 16 апреля 2018 | 15:08
seryj_wolk: а там Татарстан подпишет соглашение о переимовании Российской Федерации в Татарскую Феордацию.
С целью мол я не я и кобыла не моя..
Даже.
petrovitchcolyan 16 апреля 2018 | 14:21
Минфин США, как ожидается, сегодня объявит о новом пакете санкций в отношении России из-за предполагаемой химатаки в Сирии. Из-за этого вновь началось ослабление рубля и падение курса акций некоторых российских компаний.
Ну акции то похрену, пусть их вообще не будет , жили без них 70 лет и еще 200 лет проживем., а вот интересно зарплату и пенсии тоже поднимут из за ослабления курса рубля ?
А то у Правительства и Думы зарплата пересчитывается по курсу доллара, а народу как жить ?
Цены то не спросят, дружно вырастут " согласно ослабленного курса".
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:35
petrovitchcolyan: Хохлоботы и пена уже четыре года молятся в ожидании ссанкций, "доселе невиданных" (цитата).
alexx2101 16 апреля 2018 | 14:48
xoxlbizombi: Дерипаска уже дождался.
bosen48 16 апреля 2018 | 14:41
petrovitchcolyan: "Вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь!"
Открой курс рубля и тебе станет понятно, что ЭМ опять надуло.
rom8883 16 апреля 2018 | 14:50
В кремле трясутся: Кто следующий?