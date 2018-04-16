Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице
В частности, голосование на выборах мэра могут продлить. Об этом и других нововведениях, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
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В частности, голосование на выборах мэра могут продлить. Об этом и других нововведениях, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии5
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bozk 16 апреля 2018 | 14:09
Проще же отменить выборы. Народонаселение поддержит на на 90%
brandfa 16 апреля 2018 | 14:50
bozk: не нужно путать поддержку народа с Чуровскими 146% - нет у них никакой поддержки народонаселения, зато есть Чуровско-Памфиловские ЦИКи.
tks 16 апреля 2018 | 14:10
Наверное, сие "похвальное намерение", продиктованное исключительно заботой, под "вбросы" делается...
koshkaedu 16 апреля 2018 | 14:30
tks: И Попов хорошо, и Лужков хорошо, а Оленя лучше.
nns33 16 апреля 2018 | 14:38
tks: Засуетились. Одно желание---несменяемость.