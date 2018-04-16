Участники церемония вручения премии «Золотая маска» выразили поддержку фигурантам дела Седьмой Студии
Участники церемония вручения премии «Золотая маска» выразили поддержку фигурантам дела Седьмой Студии, в частности, Кириллу Серебренникову. Мероприятие прошло на новой сцене Большого театра. Предполагается, что церемония будет показана на телеканале «Культура» 17 апреля.
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