Участники церемония вручения премии «Золотая маска» выразили поддержку фигурантам дела Седьмой Студии, в частности, Кириллу Серебренникову. Мероприятие прошло на новой сцене Большого театра. Предполагается, что церемония будет показана на телеканале «Культура» 17 апреля.