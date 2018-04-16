Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге
Рассматриваются несколько версий, в том числе, несчастный случай. Признаков того, что было совершено преступление, пока не обнаружено, утверждают в пресс-службе регионального СК.
Максим Бородин скончался от травм, полученных при падении с 5 этажа. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно. Знакомый журналист. Вячеслав Башков рассказал нам, что Бородин звонил ему за день до случившегося и просил о помощи.
Отметим, что Бородин был одним из первых журналистом, который написал о гибели сотрудников частной военной кампании в Сирии. Он также специализировался на криминальной хронике.
Комментарии4
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harra 16 апреля 2018 | 14:08
Эху не интересно))) дважды предлагал с MSG как меня вербовали вагнеровцы после 2х чеченсикх)))
Но в каждой компании есть ньюанс))))
тебя валят если ты переступил....
pyccokokc 16 апреля 2018 | 14:08
Цитата на ум приходит: "Сам убью, сам расследую".
danko1 16 апреля 2018 | 14:10
"сам убью- сам расследовать буду". После этих слов Бастрыкина Путин его в отставку не отправил, но доверия преступнику Бастрыкину, как и его ворущим миллиардами сотрудникам нет и быть не может.
Холуи продажные и мерзкие, а не следователи.
tks 16 апреля 2018 | 14:18
danko1: "Главное - в ходе следственных действий не выйти на самих себя".
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