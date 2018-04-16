Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге

Рассматриваются несколько версий, в том числе, несчастный случай. Признаков того, что было совершено преступление, пока не обнаружено, утверждают в пресс-службе регионального СК.

Максим Бородин скончался от травм, полученных при падении с 5 этажа. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно. Знакомый журналист. Вячеслав Башков рассказал нам, что Бородин звонил ему за день до случившегося и просил о помощи.

Отметим, что Бородин был одним из первых журналистом, который написал о гибели сотрудников частной военной кампании в Сирии. Он также специализировался на криминальной хронике.